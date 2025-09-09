Любопитно

Учени идентифицираха нова кръвна група и тя е най-рядката в света

Досега научната асоциация е разпознавала 47 системи за кръвни групи

9 септември 2025, 06:43
Ф ренска агенция за кръвоснабдяване обяви, че французойка от карибския остров Гваделупа е идентифицирана като единственият известен носител на нова кръвна група, наречена „Гвада отрицателна“, пише Sciencealert.

Съобщението беше направено 15 години след като изследователи получиха кръвна проба от пациент, който е бил подложен на рутинни изследвания преди операция, съобщи Френският институт за кръвна диагностика (EFS).

„EFS откри 48-ата система за кръвни групи в света!. Това откритие беше официално признато в началото на юни в Милано от Международното дружество по кръвопреливане (ISBT)“, се казва в изявление на агенцията в социалната мрежа LinkedIn.

Досега научната асоциация е разпознавала 47 системи за кръвни групи.

Тиери Пейрард, медицински биолог в EFS, участвал в откритието, каза пред AFP, че „много необичайно“ антитяло е открито за първи път у пациента през 2011 г.

Въпреки това, ресурсите по това време не са позволявали по-нататъшни изследвания, добави той.

Учените най-накрая успяха да разгадаят мистерията през 2019 г. благодарение на „високопроизводително ДНК секвениране“, което разкри генетична мутация, каза Пейрард.

Пациентката, която по това време е била на 54 години и е живяла в Париж, е била подложена на рутинни изследвания преди операция, когато е било открито неизвестното антитяло, каза Пейрард.

Тази жена „несъмнено е единственият известен случай в света“, каза експертът.

„Тя е единственият човек на света, който е съвместим със себе си“, каза той.

Пейрард каза, че жената е наследила кръвната група от баща си и майка си, които имали мутиралия ген.

Името „Гвада негативен“, което се отнася до произхода на пациента и „звучи добре на всички езици“, е популярно сред експертите, каза Пейрард.

Системата за кръвни групи ABO е открита за първи път в началото на 1900 г. Благодарение на ДНК секвенирането откриването на нови кръвни групи се е ускорило през последните години.

Пейрард и колегите му сега се надяват да намерят други хора със същата кръвна група.

„Откриването на нови кръвни групи означава да се предложи на пациентите с редки кръвни групи по-добро ниво на грижа“, заявиха от EFS.

Източник: sciencealert    
