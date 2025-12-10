"Сега ще умреш!": Задържаха мъж, многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си

С офийската районна прокуратура обвини и задържа 39-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на жена и й се заканил с убийство, съобщиха от прокуратурата.

Това е станало в периода от края на септември до 3 декември във Велинград и София в условията на домашно насилие.

"Бавно ще те убия, никой няма да те намери"

Обвиняемият увил около врата на пострадалата колан на лек автомобил и започнал да я души. Той е дърпал силно за косата и дори я стискал за врата с ръце, докато тя започнала да се задушава. Деянието е извършено в София при условията на домашно насилие и с особена жестокост, твърдят от държавното обвинение. Обвиняемият се заканил на потърпевшата с убийство, като ѝ казал: „Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш и ако ми направиш нещо, ще те убия, сега ще умреш!“.

Мъж в София: Заслужаваш да те ударя и да те убия

Дни по-късно жената отново била заплашена с убийство с думите: „Ако ми изневериш или нараниш, ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата, след което ще те гледам в инвалидна количка“.

През октомври във Велинград в лек автомобил обвиняемият е нанесъл на пострадалата удари с мобилен телефонен в областта на челото. Мъжът повторил деянието и в София на 3 декември. Той удрял жената, включително с глава - в областта на устата, както и ѝ нанесъл удар с юмрук в окото, докато я притискал към лекия автомбил. Обвиняемият я избутал силно с ръце в колата. Жената паднала на пасажерската седалка, а мъжът я натиснал с крак в областта на корема с всичка сила, като не ѝ позволявал да излезе и тя започнала да се задушава.

"Искам да се самоубиеш, защото аз ще те убия!"

На същата дата в София обвиняемият ударил в челото пострадалата, като я дърпал с ръце и я влачел по пода. В същото време той ѝ се заканил с убийство, като ѝ казал: „Аз казах ли ти, че още веднъж, ти ще умреш, аз ще те убия, викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе!“.

Мъж нанесе телесна повреда на жена и се закани да я убие

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.