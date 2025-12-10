България

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

65-годишна шофьорка навлиза в насрещното и удря „Тесла“; двама са ранени, автомобилите – напълно смазани

10 декември 2025, 11:31
Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация
Източник: iStock

Ж ена е с опасност за живота след челен удар на пътя от Берковица към село Благово, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 декември около 15:30 ч. 65-годишна жена, управляваща „Субару“, е навлязла в насрещното платно и е блъснала „Тесла“, управлявана от 45-годишен мъж, съобщава „24 часа“.

Пострадала е жената, предизвикала катастрофата, както и един от пътниците в „Тесла“-та. В резултат на удара са нанесени средни телесни повреди както на водачката на „Субару“, така и на един от пътниците в електромобила. Двата автомобила са с тежки материални щети, ударена е и мантинелата.

На място е пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Берковица, който е транспортирал пострадалите в болницата в Монтана. След преглед жената е настанена в реанимация с фрактура на дясната китка, счупени ребра и пробит бял дроб, и е с опасност за живота.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

Катастрофа Челен удар Берковица Опасност за живота Тежки наранявания Пътна полиция Реанимация Досъдебно производство Автомобили Спешна помощ
