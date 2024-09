Откриха нова кръвна група след 50-годишна мистерия

К огато през 1972 г. на бременна жена е взета кръвна проба, лекарите откриват, че в нея мистериозно липсва повърхностна молекула, която се среща при всички познати по онова време червени кръвни клетки.

След 50 години това странно молекулярно отсъствие най-накрая накара изследователи от Обединеното кралство и Израел да опишат нова система на кръвни групи при хората.

„Огромно постижение и кулминация на дългогодишни екипни усилия е най-накрая да се установи тази нова система на кръвни групи и да се предложи най-добрата грижа за редки, но важни пациенти“, казва хематологът от Националната здравна служба на Обединеното кралство Луиз Тили, след като близо 20 години лично е изследвал тази аномалия.

Макар че всички сме по-запознати със системата на кръвните групи АВО и резус фактора (това е частта с плюса или минуса), хората всъщност имат много различни системи на кръвни групи, основани на голямото разнообразие от протеини и захари на клетъчната повърхност, които покриват кръвните ни клетки.

Телата ни използват тези антигенни молекули, наред с другите им цели, като идентификационни маркери, за да отделят „себе си“ от потенциално вредните „не-себе-си“.

Researchers discover new blood group system – MAL!🩸



Its identification by @Ashtoye_Bristol & @NHSBT has solved a 50 -year mystery & will help clinicians detect rare patients lacking this blood group, improving safety in transfusions.



