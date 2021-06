Индийският вариант на COVID-19 е по-заразен с 60% от британския

И ндийският вариант на новия коронавирус, известен като Делта, е с 60% по-заразен от британския вариант Алфа, съобщи Ройтерс, като цитира известния британски епидемиолог Нийл Фъргюсън.

Доскоро се смяташе, че вариантът Алфа е доминиращ сред заболелите от COVID-19 във Великобритания.

"Имахме доказателства миналата седмица, че вариантът Делта се предава с между 30 и 100% повече от Алфа. Това се потвърди, като смятаме, че тази вероятност е 60%", заяви Фъргюсън, който работи в лондонския Импириъл колидж.

Компютърните модели показвали, че третата вълна на разпространението на COVID-19 във Великобритания може да съперничи на втората, която обхвана страната през зимата. Тогава доминиращ беше вариантът Алфа, който беше идентифициран за първи път в Кент, Югоизточна Англия.

Междувременно 28 слона от резерват в южна Индия бяха подложени на тест за COVID-19 след смъртта на азиатска лъвица, заразена с новия коронавирус, съобщи АФП.

A zoo in India is testing their elephants for COVID-19 after a 9-year-old lioness died from the virus at another zoo in Chennai. The CDC says that the virus can spread between animals and people, but that is rare pic.twitter.com/kzXiCjZwju