Тъжният живот на принц Уелф – първи братовчед и закрилник на Чарлз III

В исокият, едър принц Уелф Хановерски бил първи братовчед на крал Чарлз - син на сестрата на принц Филип - Софи, която се омъжила за принц Джордж Хановерски.

Уелф е роден през 1947 г. в магическия замък Мариенберг - дворец, който не отстъпва на Бъкингамския дворец или Уиндзорския замък.

Това е клонът на нашето кралско семейство, за който никой никога не говори - "Не споменавайте германците!" е негласният диктат на дома Уиндзор в следвоенните години.

Но отношенията между принц Филип, сестрите му и техните семейства останали близки и топли.

Princess Sophie gave birth to her sixth child (first child to her second husband, Prince George of Hanover), Prince Welf Ernest of Hanover. He died in 1981. pic.twitter.com/wBnitlpZYQ — RoyalistSupporter ✝️ 🇬🇧 (@ProRoyalFamily) January 28, 2021

Филип, който смятал, че синът му е слаб и има нужда от закрила, все пак бил наясно, че като бъдещ крал Чарлз може да бъде мишена на хулиганите, когато отиде в училището „Гордънстън“ в Шотландия на 13-годишна възраст. Затова той организирал тайно пътуване до Мариенберг със сина си, за да се срещне с принц Уелф и да планира времето, което ще прекарат заедно в училището.

Той стига и по-далеч. Уредил престолонаследникът на Югославия принц Александър - кръстник на крал Джордж VI - и вторият братовчед на Чарлз Нортън Кначбул, който бил внук на лорд Маунтбатън, да помогнат на Чарлз, като постъпят в училището по едно и също време.

Планът се оказал неуспешен. Александър бил с три години по-голям, а и Уелф, и Кнатчбул били с една година по-напред от Чарлз - така че възможностите за подкрепа били изключително ограничени

Prince Charles's aristocratic young wingman was asked to protect him from the bullies at Gordonstoun. But he wound up a corpse - on a funeral pyre by the River Ganges https://t.co/gHTutPZTjx — NettyRoyal (@nettyroyal) February 15, 2024

Чарлз е известен с това, че е бил подиграван от съучениците си, и през по-голямата част от времето си там е смазващо самотен.

Уелф също не успява да избяга от подигравките. Всеки път, когато защитавал братовчед си в училище, го наричали "кръвопиец" и "гъба", а на километри от дома си на друг континент и със знанието на съучениците му, че семейството му има много връзки с нацистите, времето в училището за Уелф не било по-щастливо от това за Чарлз. Като закрила той бил доста безполезен.

Завръщайки се в Германия, Уелф е заинтригуван да научи от майка си принцеса Софи за духовното пътешествие, което тя е предприела в Индия, и скоро решава да последва стъпките ѝ.

Първо, той си намира жена, която да го придружи в това - както се оказва по-късно - еднопосочно пътуване.

January 1963 began quite fun (or should have been). Prince Charles was taken on holiday in Switzerland to ski. He spent it with his cousin Prince Welf Ernst (son of Prince George and Princess Sophie of Hanover). The press sadly pounced as did sightseers. They ruined it. pic.twitter.com/YhlCgHArIu — RoyalistSupporter ✝️ 🇬🇧 (@ProRoyalFamily) November 28, 2022

Вибке ван Гунстерен е дъщеря на лекар и двойката има дете, Саския, преди да замине за Пуна през 1975 г., насочвайки се към ашрама, ръководен от гуруто на медитацията, Бхагван Шри Раджниш.

В разнебитения ашрам се произвеждат нискокачествени дрехи, бижута, керамика и козметика и се провеждат театрални, музикални и пантомимни представления. Освен това той имал еластично отношение към сексуалните отношения, което вбесявало строгите индийски власти.

Някои от така наречените терапевтични групи, в които царяла емоционално наситена атмосфера на лудница, били определено рисковани и позволявали известна физическа агресия, както и спонтанни сексуални контакти между участниците.

От затворената общност започват да излизат съобщения за наранявания, получени по време на групови сесии.

Твърди се, че нарастващото насилие в терапевтичните групи в крайна сметка е прекратено през януари 1979 г., когато ашрамът публикува съобщение за пресата, в което се посочва, че насилието "е изпълнило своята функция в общия контекст на ашрама като развиваща се духовна общност".

Maneesha James with beloved Vimalkirti (aka Prince Welf of Hanover) Those were the days in Poona before he died at the age of 33 at a clinic in Poona from a cerebral haemorrhage after collapsing during a morning karate practice session and becoming paralyzed. pic.twitter.com/uZ1342XpZn — Ambika Kempers (@Ambikanet) September 4, 2020

И все пак начинът на мистериозната смърт на Уелф през 1981 г. може да подскаже друго. Когато двамата с Вибке пристигат в комуната, той получава името Вималкирти (Безупречна слава), а тя е наречена Турия (Духовна любов).

Въпреки че пристигането им предизвиква толкова много заглавия, колкото и посещението на "Бийтълс" в ашрама на Марахириши в Ришикеш седем години по-рано, в сравнение с луксозния им престой Уелф, братовчедът на бъдещия крал, получава скромната задача да бъде член на церемониалната охрана, която следва Бхагван.

Разтревожените кралски роднини посещават Пуна, за да проверят как се чувства принцът, и докладват за "отслабналото му състояние", което отдават на нищожната храна.

Един ден, след пет години престой и по време на нещо, което е описано като "сутрешни упражнения", принцът получава удар, който го парализира. В безсъзнание той е откаран в близката клиника, където му правят изкуствено дишане, но изпада в кома.

Въпреки че лекарите се съгласяват, че състоянието на принца е безнадеждно, Бхагван настоява на неговия кралски последовател да бъде сложена животоподържаща система възможно най-дълго. Три дни по-късно бъбреците на принца отказали и той починал рано на следващата сутрин.

Смъртта му дълбоко засяга родителите му, които смятат, че синът и снаха им са били подложени на промиване на мозъка, за да възприемат един безумен начин на живот.

First cousin to Prince Charles, Prince Welf Ernst of Hanover (Welf Ernst August Andreas Philipp Georg Wilhelm Ludwig Berthold Prinz von Hannover) died of a cerebral hemorrhage in Poona India in 1981, as a sannyasin of Osho. pic.twitter.com/c96gHffw5J — The Night Farmer (@JimBarrett) February 2, 2020

Последвала дълга съдебна битка, по време на която принцеса Софи оспорва попечителството над внучката си, принцеса Саския, която тогава е само на десет години. Тя губи.

Преди тялото на принц Уелф да бъде погълнато на погребалната клада през януари 1981 г., Бхагван говори пред тълпа от две хиляди последователи, дошли да станат свидетели на кремацията му: "Когато му казах, че вече може да отиде в задгробния живот, той извика от радост: "Далеч навън!"

Закрилникът на Чарлз най-накрая е намерил своята нирвана, но на определена цена. Когато умира, той е само на 33 години.