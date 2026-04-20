"Всичко това ще бъде просто сън“: Трогателното послание на Малена Замфирова

М ладата перла на българския сноуборд Малена Замфирова пусна трогателна снимка в социалните мрежи. Снимката е от 8 март в болницата, където 16-годишната ни състезателка бе оперирана след тежка катастрофа в началото на март. На фотоса са лежащата в леглото Малена и нейният баща - Анатолий Замфиров.

“Може би един ден ще се събудим и всичко това ще бъде просто сън”, написа Замфирова към снимката.

В момента тийнейджърката се възстановява от операциите, които претърпя след тежкия инцидент в Шпиндлерув Млин (Чехия) малко след края на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, когато Малена бе блъсната на пистата от турист.