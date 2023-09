Редакторите на РНК: Тайните на октоподите

А ко не съществуваха, октоподите биха могли да бъдат страхотни научнофантастични създания. Те са супер умни, понякога отровни и нека бъдем честни, само броят на пипалата им бил достатъчен за злодей от Doctor Who.

Защо обаче, октоподите сякаш не принадлежат на този свят? Една от причините е, че те са главни редактори - не такива, каквито може да се срещнат в редакциите на медиите (въпреки че биха били интересно допълнение към офиса), а на тяхната собствена РНК.

РНК е ключова молекула в производството на протеини - основно в молекулярната биология е, че ДНК съдържа „инструкциите“, които се копират в информационната РНК (mRNA). Рибозомите, известни още като клетъчните протеинови фабрики, прочитат РНК и превеждат кода във верига от аминокиселини, която се превръща в протеин.

Единственият начин, по който протеините могат да се променят, е чрез мутация на ДНК, което може да отнеме много време и очевидно не е идеалният вариант, ако е нужна бърза адаптация към заобикалящата среда. Октоподите, подобно на други главоноги, могат временно да оставят настрана биологичните закони и да редактират своята РНК.

Хората също са способни да редактират своята РНК, но това рядко води до промени в аминокиселинната структура на протеините. За сравнение, главоногите като калмарите успешно прекодират протеиновите структури чрез редактиране на РНК в повечето случаи.

With the preponderance of icy moons in the solar system possessing subsurface oceans, I'd be inclined to think that octopus-like creatures are the alien "norm" and surface-dwelling species like us are the oddity. So, in this case, octopuses aren't weird at all 🐙 https://t.co/o6mC4r4raB