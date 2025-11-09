Любопитно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Всяка Нова година е покана за промяна, за ново начало и за вяра, че можем да сбъднем онова, което все още ни се изплъзва

9 ноември 2025, 09:32
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Източник: iStock/GettyImages

Н овата година винаги идва с усещане за чисто начало – като празен лист, готов да бъде запълнен с нови мечти, надежди и цели. Тя ни дава възможност да оставим миналото зад гърба си и да започнем отначало, по-мъдри и по-смели. С настъпването на януари правим равносметка на преживяното и си обещаваме да бъдем по-добри – към себе си и към другите.

Всяка Нова година е покана за промяна, за ново начало и за вяра, че можем да сбъднем онова, което все още ни се изплъзва.

Очакванията са големи – за повече любов, здраве, спокойствие и успехи. А с тях идва и решимостта да не се отказваме, дори когато пътят изглежда труден.

Новата година ни напомня, че времето е най-ценният дар и че всеки ден е шанс да направим нещо добро.  

Новата 2026 г. година ще донесе големи промени за няколко зодиакални знака.

Следващата година ще бъде време на прераждане, когато миналото ще остане зад гърба и животът ще отвори съвсем нова глава.

За някои това ще бъде нов етап в кариерата, в любовта или самореализацията.

Вижте кои са четирите зодии, за които 2026-а ще бъде тяхната година в галерията ни.

2026-а година ще промени всичко за тези четири зодии
8 снимки
Везни Коледа
везни зодия
Стрелец Коледа
стрелец зодия

По темата

Източник: rbc.ua    
нова година зодиакални знаци хороскоп промени ново начало 2026 година очаквания мечти и цели прераждане бъдеще
Последвайте ни
Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Waze не е перфектен: 4 неща, които Google Maps правят по-добре

Waze не е перфектен: 4 неща, които Google Maps правят по-добре

carmarket.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 2 дни
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 2 дни
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 дни
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 дни

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Отдаваме почит&nbsp;на голям светец, кой е той</p>

Почитаме свети Нектарий Егински, какво се знае за него

Любопитно Преди 1 час

Той живял в святост и бил търсен за духовни съвети и ръководство от множество монаси и миряни

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Свят Преди 2 часа

Това е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни

5 факта за яйцата, които ще ви изненадат

5 факта за яйцата, които ще ви изненадат

Любопитно Преди 3 часа

Яйцата са едни от най-недооценените храни

Погромът в Кристалната нощ

9 ноември: Кристалната нощ - прелюдия към Холокоста

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

България Преди 3 часа

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Любопитно Преди 9 часа

Ебру напусна социалния експеримент по волята на зрителите на NOVA

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Свят Преди 11 часа

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Той победи своя ученик Максим в зрелищен кастинг дуел

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 11 часа

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Свят Преди 12 часа

Британският журналист и писател Антъни Кийт Грей, който през 1967–1969 г. бе задържан в Китай по време на Културна революция, е починал на 11 октомври 2025 г.

<p>Обявиха номинациите за &bdquo;Грами&ldquo; 2026</p>

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Любопитно Преди 12 часа

Церемонията ще се състои на 1 февруари 2026 г.

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Свят Преди 13 часа

Говори се за нарастващ разрив между двамата още от миналия месец, когато Тръмп отмени планираната среща на върха с Путин в Будапеща

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

България Преди 14 часа

Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината

Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

Любопитно Преди 14 часа

Напитката съдържала захар, газирана напитка и ябълки, които се смесвали и ферментирали около две седмици, за да се превърнат в алкохол

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

България Преди 14 часа

Повдигнатото обвинение е за използване на платежен инструмент без знанието на собственика

Има ли български корени Цеца Величкович

Има ли български корени Цеца Величкович

Любопитно Преди 14 часа

Цеца не за първи път пее в чужда държава, развяла българското знаме

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

"Той просто не ме пусна": Невероятната любовна история на Мила Кунис и Аштън Кътчър

Edna.bg

Чудните ползи на зеления чай матча, които не бива да подминаваш

Edna.bg

Кристиано Роналдо се пошегува с Леброн Джеймс

Gong.bg

Контузии вадят двама от Черно море за сблъсъка с ЦСКА 1948

Gong.bg

Майчинството в Европа: Колко дни се плащат в различните държави

Nova.bg

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Още ден можеше да издържи без храна при тези условия в планината

Nova.bg