Любопитно

Кои са най-мразените зодии в зодиака

Съществува теория, че когато не харесвате или се чувствате отблъснати от някого, неговият зодиакален знак може да показва „тъмната страна“, която ви предлага уроци за самоотражение

30 октомври 2025, 12:34
Кои са най-мразените зодии в зодиака
Източник: Thinkstock/Guliver

В секи ден професионални астролози по света биват питани: „Кои са най-лошите зодиакални знаци?“ и обратното: „Кои са най-добрите?“. Истината е, че всеки има собствено мнение.

В Parade Astrology, вместо да казват кои зодии трябва да не харесвате, експертните астролози споделят кои знаци по-често са обект на омраза или неприязън, не въз основа на морални оценки, а поради недоразумения или погрешни схващания.

Съществува теория, че когато не харесвате или се чувствате отблъснати от някого, неговият зодиакален знак може да показва „тъмната страна“, която ви предлага уроци за самоотражение.

Зодиите, които ни дразнят и какво казва това за нас
12 снимки
зодия близнаци
зодия Скорпион
козирог зодия
зодия Дева

Например, ако динамичните Близнаци ви дразнят, защото изглеждат непостоянни, това може да показва Ваши подсъзнателни проблеми с пускането на вредни връзки или съпротива към по-голяма гъвкавост.

Въпреки че поведението на даден човек може да даде валидни причини да не го харесвате, е важно да осъзнаете, че чувствата, които другите предизвикват у нас, също могат да служат като инструменти за по-дълбоко самоанализиране.

Вижте как се класират зодиите от най-мразената към най-харесваната в нашата галерия.

По темата

астрология зодии нехаресвани зодии тъмна страна самоанализ личностни черти недоразумения поведение зодиакални навици емоции
Последвайте ни
Почина Иван Тенев

Почина Иван Тенев

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
10 породи кучета, които са родени лидери

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 6 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 7 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 6 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 5 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

България Преди 23 минути

Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

7 от най-страшните места в света

7 от най-страшните места в света

Любопитно Преди 24 минути

От обладани острови до изоставени градове - това са някои от най-ужасяващите локации с мрачни истории

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Свят Преди 45 минути

Премиерът на Унгария заяви, че се провежда разследване, но намекна за саботаж

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

България Преди 50 минути

Специализирана полицейска операция се провежда от началото на седмицата

„Моето дете се бори със зависимостта“ – Роузи О’Донъл сподели болката си след присъдата на дъщеря си

„Моето дете се бори със зависимостта“ – Роузи О’Донъл сподели болката си след присъдата на дъщеря си

Любопитно Преди 1 час

Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.

Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.

България Преди 1 час

Двама от обвиняемите заблуждавали, че са упълномощени да продават имоти в столичния квартал „Студентски град“

НС прие процедурни правила за предлагане и избор на председател на ДАНС

НС прие процедурни правила за предлагане и избор на председател на ДАНС

България Преди 1 час

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

Любопитно Преди 1 час

Конкурсът „Мис Вселена“ е насрочен за 21 ноември

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Любопитно Преди 1 час

„Нашите експерименти са предварителни и показват, че тонът значително може да повлияе на представянето“, написаха изследователите в своята статия

Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Технологии Преди 1 час

Някои поставят под въпрос дали изкуственият интелект е изцяло виновен

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

Любопитно Преди 2 часа

Един от най-интересните феномени на човешкия ум е парейдолията - способността да виждаме лица в неща, които нямат лица

Германия увеличава минималното заплащане

Германия увеличава минималното заплащане

Свят Преди 2 часа

Минималната почасова ставка в Германия става 14,60 евро, но постепенно в два етапа

<p>Доживотен затвор за двойния убиец с &bdquo;Макаров&ldquo; в Бургас</p>

Апелативният съд потвърди доживотната присъда за убиеца на брокерката Теодора Бахлова

България Преди 2 часа

Станимир Рагевски беше осъден и за отнемането на живота на Юмер Мехмед

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Любопитно Преди 2 часа

Карис е „много щастлива, че имам прекрасен гардероб, от който мога да избирам“, имайки предвид колекцията на майка ѝ

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Свят Преди 2 часа

Поводът е интервю на белгийския министър на отбраната Тео Франкен

Иван Тенев

„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

България Преди 2 часа

Бохем по душа, артист по природа и Агент по призвание - Иван Тенев превърна живота си в история, която си струва да се разказва

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Училище отпразнува юбилей със залесяване

sinoptik.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Президентът на Черноморец: Раздялата с Ангел не беше лесна

Gong.bg

Гимнастиците със синдром на Даун бяха удостоени със специални награди

Gong.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg

Почина журналистът Иван Тенев

Nova.bg