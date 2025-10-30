Кои са най-мразените зодии в зодиака

В секи ден професионални астролози по света биват питани: „Кои са най-лошите зодиакални знаци?“ и обратното: „Кои са най-добрите?“. Истината е, че всеки има собствено мнение.

В Parade Astrology, вместо да казват кои зодии трябва да не харесвате, експертните астролози споделят кои знаци по-често са обект на омраза или неприязън, не въз основа на морални оценки, а поради недоразумения или погрешни схващания.

Съществува теория, че когато не харесвате или се чувствате отблъснати от някого, неговият зодиакален знак може да показва „тъмната страна“, която ви предлага уроци за самоотражение.

Например, ако динамичните Близнаци ви дразнят, защото изглеждат непостоянни, това може да показва Ваши подсъзнателни проблеми с пускането на вредни връзки или съпротива към по-голяма гъвкавост.

Въпреки че поведението на даден човек може да даде валидни причини да не го харесвате, е важно да осъзнаете, че чувствата, които другите предизвикват у нас, също могат да служат като инструменти за по-дълбоко самоанализиране.

Вижте как се класират зодиите от най-мразената към най-харесваната в нашата галерия.