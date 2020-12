Това са най-влиятелните жени в света през 2020

В класацията на Forbes тази година за най-влиятелни жени, са номинирани в голяма степен заради ролята, която са изиграли в борбата срещу COVID-19 и високите лидерски качества, които проявяват по време на кризата в последните месеци.

Вижте първите седем, които оглавяват класацията.

Нанси Пелоси

Нанси Пелоси е на седмо място в класацията на Forbes. Тя е американски политик от Демократическата партия и настоящият председател на Камарата на представителите в 111-ия конгрес на САЩ. В историята Пелоси остава като първата жена, първия американец от италиански произход и първия калифорниец, който работи като говорител на Камарата на представителите.

Мери Бара

Мери Тереза ​​Бара е американска бизнесдама, която е председател и главен изпълнителен директор на General Motors Company от 15 януари 2014 г. Тя е първата жена изпълнителен директор на голям автомобилен производител.

GM CEO Mary Barra offers to start making hospital ventilators now that auto plants are idle. https://t.co/NEXaIZToHn pic.twitter.com/eKpGrVmewz

Мелинда Гейтс

Мелинда Гейтс е американска предприемач и филантроп, съпруга на Бил Гейтс. Съучредител и съпредседател е на Фондация на Бил и Мелинда Гейтс, преди това е била мениджър на отдела по продажби в Майкрософт за редица продукти.

I’m partnering with ten independent bookstores to celebrate the release. Join me on January 12 for a virtual conversation about empowering and uplifting women all around the world. https://t.co/B8uyPVApw2 pic.twitter.com/k1ut6pUMH9