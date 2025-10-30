„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

К им Кардашиян отново предизвика полемика с една от най-противоречивите си позиции, от която категорично не иска да се откаже.

В последния епизод на риалити шоуто „Семейство Кардашиян“ 45-годишната звезда разкри, че не вярва, че легендарното кацане на Луната през 1969 г. наистина се е случило. По време на снимките тя дори се опитала да убеди актрисата Сара Полсън, своя колежка от сериала „Всичко е наред“, да започне да се съмнява в официалната версия.

Kim Kardashian endorses conspiracy theory about 1969 moon landing: ‘I think it was fake’ https://t.co/5135fknmfw pic.twitter.com/u4ehXl9uUq — New York Post (@nypost) October 30, 2025

„Изпращам ти постоянно статии за Бъз Олдрин и… другия“, каза Ким на 50-годишната Полсън, визирайки астронавта Нийл Армстронг.

„Да, така е“, отговори Полсън, докато Кардашиян ѝ показваше пример за това, което ѝ изпраща.

„Едно момиче го пита: ‘Кой беше най-страшният момент?’ А Олдрин ѝ отговаря: ‘Нямаше страшен момент, защото не се случи. Можеше да е страшно, но не беше, защото не се случи.’“

След това Ким твърди, че тъй като астронавтът вече е възрастен, той си позволява да прави подобни коментари. „Затова мисля, че това не се е случило“, призна тя.

Полсън ѝ отвърнала, че ще се задълбочи по темата, след като видяла какво ѝ е изпратила Ким. В последвалото си признание пред камерата Кардашиян добави, че „изпраща конспиративни съобщения на Сара през цялото време“.

По-късно в разговора продуцент я помолил да потвърди позицията си – вярва ли, че астронавтите действително са ходили на Луната.

Kim Kardashian Insists the 1969 Moon Landing Was Fake: ‘It Didn't Happen' https://t.co/nTBbQDpCGG — People (@people) October 30, 2025

„Не мисля, че сме го направили. Смятам, че беше фалшификация“, категорична беше Ким.

„Гледах няколко видеа с Бъз Олдрин, в които той говори за това, че всъщност не се е случило. Той го повтаря постоянно в интервюта“, добави тя.

След това звездата обясни част от аргументите, които я карат да вярва в тази конспиративна теория: „Защо Бъз Олдрин казва, че това не се е случило? На Луната няма гравитация – тогава защо знамето се вее? Обувките, изложени в музея, които уж са били носени на Луната, имат различен отпечатък от този, който се вижда на снимките. И защо няма звезди?“

Продуцентът, предвиждайки реакциите, я попитал какво ще каже на хората, които я смятат за луда.

„Ще го кажат така или иначе. Но просто влезте в TikTok и вижте сами“, отговори Кардашиян с усмивка.