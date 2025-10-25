Ким Кардашиян разказа за битката си с мозъчна аневризма – ето какво откриха лекарите и как да се предпазите

Свят

Причината за аневризмата остава неясна, но лекарите на Кардашиян предполагат, че стресът може да е допринесъл за появата ѝ

25 октомври 2025, 22:09
Източник: Getty Images

К им Кардашиян сподели откровено подробности за диагнозата си с мозъчна аневризма. В предварителен клип от седмия сезон на риалити шоуто „Семейство Кардашиан“ по Hulu тя разкри пред близките си, че лекарите са открили състоянието по време на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). „Имаше малка аневризма“, сподели тя пред семейството си.

  • Какво представлява мозъчната аневризма?

Мозъчната аневризма е разширение или издуване на кръвоносен съд в мозъка, което може да протече или да се разкъса, водещо до мозъчен кръвоизлив.

Д-р Адам Артър, председател на катедрата по неврохирургия в Университета на Тенеси и главен медицински директор на Medtronic Neurovascular – калифорнийска компания, произвеждаща медицински устройства за лечение на аневризми – сравнява аневризмата със слабост в стената на артерия, наподобяваща „малък воден балон, образуван от маркуч“. Това състояние може да доведе до хеморагичен инсулт, който е потенциално животозастрашаващ и може да промени живота на пациента. Повечето аневризми обаче са малки и остават безобидни, ако не се спукат.

В интервю за Fox News Digital д-р Артър отбелязва, че мозъчните аневризми са значително по-чести при жените, вероятно поради генетични фактори. „Има толкова много неща за мозъка и генетиката, които все още не разбираме“, признава той.

Според експерта аневризми се срещат при един на всеки 50 души, като в много случаи не изискват лечение и не предизвикват проблеми. Когато обаче станат опасни, те могат да предизвикат внезапен инсулт, придружен от „най-лошото главоболие в живота“, често локализирано зад окото. „Това е много необичайно главоболие“, обяснява Артър.

„Това е изключително опасна ситуация“, подчертава той. „Вярвам, че при г-жа Кардашиян аневризмата е била открита, преди да причини инсулт, което безспорно е голям късмет.“

  • Какво причинява мозъчна аневризма?

Аневризмите се образуват в слабите участъци на артериите, които често са присъщи още от раждането. Някои фактори обаче могат да увеличат риска от тяхното развитие или разкъсване. Сред тях са прекомерната употреба на алкохол, излагането на никотин, някои генетични заболявания и употребата на наркотици като кокаин и метамфетамини.

Д-р Артър отбелязва, че никотинът и някои лекарства са „много вредни“, тъй като увреждат здравето на кръвоносните съдове, което може да ускори растежа или разкъсването на аневризма. Хроничният стрес също е свързан с повишен риск, като специалистът подчертава, че грижата за съня, балансираната диета и редовните физически упражнения могат да намалят вероятността от усложнения.

Познаването на фамилната анамнеза е от ключово значение, добавя д-р Артър. Ако двама близки роднини са имали аневризма, се препоръчва скринингов преглед, като ЯМР, за ранно откриване.

  • Възможности за лечение

Макар някои аневризми да могат внезапно да доведат до фатален изход при разкъсване, хората, които изпитват симптоми като силно главоболие, трябва незабавно да потърсят лекарска помощ, съветва д-р Артър.

Ако аневризмата бъде открита преди да кърви, минимално инвазивна хирургия може да предотврати инсулт. В някои случаи се извършва отворена операция, при която хирургът прищипва аневризмата чрез разрез по линията на косата. При по-малки аневризми, особено при по-възрастни пациенти, често се прилага наблюдение, за да се гарантира, че те не нарастват или не предизвикват усложнения.

„В момента разполагаме с изключително ефективни методи за лечение на аневризми“, споделя д-р Артър пред Fox News Digital. „Можем да поставим метална мрежа върху отвора на аневризмата или да я запълним с устройство, след което оставяме природата да си свърши работата – кръвта образува съсирек и тъканта заздравява.“

Той добавя, че инсултът е водеща причина за инвалидност в САЩ, като често „инвалидизира много повече хора, отколкото убива“.

Източник: www.foxnews.com    
