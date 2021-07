Това е най-високият пясъчен замък в света (СНИМКИ/ ВИДЕО)

Н ай-високият пясъчен замък в света беше завършен в Дания.

Извисявайки се на малко повече от 20 метра, с близо 5 тона пясък, замъкът надминава с 3 метра по височина пясъчния замък, изграден в Германия през 2019 г.

Според нидерландския създател на замъка - Вилфред Стайхер, идеята е била творбата да олицетвори влиянието, което коронавирусът е оказал върху света след началото на пандемията. На върха на пирамидата стои модел на вируса, с корона отгоре.

VIDEO: Towering at just over 21 meters high, the world's tallest sandcastle is unveiled in Denmark. The sandcastle is set to stick around until the first major frost later in the year pic.twitter.com/VPEW2XZ68Y