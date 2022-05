Това е най-дългият мост със стъклен под в света (СНИМКИ/ВИДЕО)

М ост със стъклен под във Виетнам, който отвори за посещения от широката публика през април, е обявен за най-дългия по рода си в света от Световните рекорди на Гинес.

Предишният рекорд за най-дълъг мост със стъклен под в света беше държан от конструкция с дължина около 520 метра в Гуандун, Китай.

Разположен в селския планински район на провинция Сон Ла в северозападен Виетнам, мостът "Бах Лонг" свързва посетителите с популярен планински курорт и предлага впечатляваща панорамна гледка към буйни планински тропически гори.

Окачен на приблизително 149 метра над земята и с дължина около 630 метра, стъкленият мост е направен съвместно от местните туристически власти и френска строителна компания за съживяване на туризма, силно засегнат от глобалната пандемия, когато страната затвори границите си за международни посетители.

Твърди се, че е достатъчно здрав, за да могат върху него да се разхождат до 450 души наведнъж. Над него наскоро беше каран джип, за да тества здравината му.

Представители на Световните рекорди на Гинес сертифицирали моста през изминалия уикенд, съобщават местни медии.

