Това е едно от най-разрушителните земетресения в Европа

Л исабонското земетресение от 1755 г. всъщност не е едно, а поредица от няколко земни труса, които се случват в сутринта на 1 ноември 1755 г.

Тези земетресения причиняват сериозни разрушения на пристанищния град Лисабон и убиват около 60 000 души само в самия град.

Природното бедствие унищожава големи обществени сгради и около 12 000 жилищни сгради. Тъй като в католическия свят 1 ноември е денят на Вси светии, по време на земетресението голяма част от населението на града e на литургия по случай празника.

At this moment 266 years ago the ground began to shake in the Portuguese capital, marking the start of the Great Lisbon Earthquake of 1755, a catastrophe which costs thousands of lives, revolutionized European philosophy and kicked off a new era of enlightened urban planning. pic.twitter.com/RiUh4Rlk8d