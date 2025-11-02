Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

З имата наближава и имунната ви система се нуждае от постоянна подкрепа. Пригответе си вкусни и здравословни чайове с морски зърнастец и червени боровинки у дома. Тази проста рецепта помага да се запазят витамините и естественият вкус на горските плодове в продължение на месеци, според страницата на украинската кулинарна блогърка Анна Станкевич в Instagram.

Рецепта за консервирани „живи“ чаени напитки

За чай от морски зърнастец ще ви трябват:

Морски зърнастец – 300 г;

Портокал – 1;

Лимон – 1;

Мед – 100 г;

Карамфил, нарязани резенчета лимон.

Чай от червена боровинка и джинджифил:

Червени боровинки – 200 г;

Портокал – 1;

Лимон – 1;

Мед – 100 г;

Пресен джинджифил – 50–100 г;

Звездовиден анасон, пресен розмарин, нарязан джинджифил.

Метод на приготвяне

Нарежете всички съставки и ги пасирайте в блендер. Замразете сместа във формички за лед.

За да приготвите чай, просто залейте кубче чай с гореща вода и подсладете на вкус, ако желаете.