Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

З имата наближава и имунната ви система се нуждае от постоянна подкрепа. Пригответе си вкусни и здравословни чайове с морски зърнастец и червени боровинки у дома. Тази проста рецепта помага да се запазят витамините и естественият вкус на горските плодове в продължение на месеци, според страницата на украинската кулинарна блогърка Анна Станкевич в Instagram.
Рецепта за консервирани „живи“ чаени напитки
За чай от морски зърнастец ще ви трябват:
- Морски зърнастец – 300 г;
- Портокал – 1;
- Лимон – 1;
- Мед – 100 г;
- Карамфил, нарязани резенчета лимон.
Чай от червена боровинка и джинджифил:
- Червени боровинки – 200 г;
- Портокал – 1;
- Лимон – 1;
- Мед – 100 г;
- Пресен джинджифил – 50–100 г;
Звездовиден анасон, пресен розмарин, нарязан джинджифил.
Метод на приготвяне
Нарежете всички съставки и ги пасирайте в блендер. Замразете сместа във формички за лед.
За да приготвите чай, просто залейте кубче чай с гореща вода и подсладете на вкус, ако желаете.