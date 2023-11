"Страхотна, вълнуваща и страшна": Чуйте как звучи земята под Исландия, вулкан се готви да изригне (ВИДЕО)

И сландия се готви за масивно вулканично изригване, което може да унищожи цял град, да освободи токсични изпарения и да предизвика масови смущения, съобщава Daily Mail.

Страната нареди евакуации и обяви извънредно положение, тъй като сеизмичната активност се увеличава около вулкана Фаградалсфял, който се очаква да изригне през следващите дни.

Сега хората могат да чуят как всъщност звучи това изнервящо бучене благодарение на приложение, което трансформира сеизмичните честоти в звукови тонове.

Последните данни от звуци са били записани миналата седмица в началото на ноември 2023 г. от станцията на Глобалната сеизмографска мрежа, разположена на север-североизток от столицата Рейкявик.

Тази сеизмична активност обикновено не може да бъде чута, ако не разполагате със специално оборудване, но изследователите трансформират сеизмичните честоти в звукови тонове. Приложението ефективно преобразува криволичещите линии на сеизмометър в звукови данни.

„Това, което чувате, са 24 часа сеизмични данни – пълни със сигнали за земетресения. По-голямата част от тези земетресения са свързани с навлизането на магмата в кората на района Фаградалсфял на полуостров Гриндавик“. Това посочва в изявление Сюзан Лий, сеизмолог от Северозападния университет в Исландия. Лий била част от екипа, разработил иновативното приложение.

„Сеизмичните данни не се чуват постоянно, защото техните честоти са твърде ниски. Така че 24-часовите данни са компресирани в приблизително 1,5 минути аудио данни. Можете да чуете безпрецедентна интензивност на земетресенията през нощта от миналия петък срещу събота и свързаните с новото навлизане на магма в кората“, коментира тя.

Исландия кипи от вулканична и сеизмична активност, защото е разположена на

