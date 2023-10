Токсичен ли е въздухът в самолетите: Симптоми и опасности за здравето

Т оксичен ли е въздухът на самолетите? В сряда френската Агенция за здравна безопасност излезе със становище, в което се казва, че са необходими допълнителни изследвания, за да се установи възможна връзка със симптоми, за които съобщават стюардеси, предаде АФП.

Въпросът беше отнесен до ведомството през 2019 г. от няколко профсъюза, представляващи пилотите и кабинния екипаж, както и от Асоциацията на жертвите на аеротоксичния синдром.

Тя иска да се присъедини като представител на гражданите към съдебно разследване, започнато в Париж за "неволни наранявания" и "застрашаване на живота на други лица", описвани като "остро или хронично замърсяване на въздуха под налягане в самолетите с токсични вещества".

‘Toxic’ cabin air on your flight linked to cancer, neurological problems: WHO report - https://t.co/9xsQReaHIS pic.twitter.com/TmOr6jlHC0