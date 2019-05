З а Дънкан Лорънс определено ще се говори дълго.

В събота вечер той се превърна в 64-ия победител в песенния конкурс „Евровизия” и донесе трофея на родна земя, в Холандия, за пръв път от 44г. насам.

Едва ли обаче победата ще е единственото, с което ще запомним харизматичния холандец.

Дънкан впечатли зрителите и експертите със своята артистичност, чар, талант, скромност. Той доказа, че не са нужни лъскави дрехи и пошлост, за да стане една песен хит в днешно време.

От самото начало на кампанията за „Евровизия” 2019г. Дънкан се нареди сред най-големите фаворити за спечелването на първото място. Върху него се възлагаха големи надежди.

На него му оставаше само да излезе на сцената и да направи това, което може най-добре – да разчувства с нежността и искреността на магическия си глас.

И той го направи.

Сред едва забележимите блещукащи светлини и пианото, върху което е композирал своята печеливша песен Arcade, той въвлече зрителите в залата и по екраните в своя собствен свят на емоции, душевност и болка.

След провеждането на финала в „Експо Арена” в Тел Авив в събота песента на Дънкан не спира да се изкачва в световните музикални класации.

Arcade в момента се нарежда на 19-то място в класацията за топ 50 най-слушани песни в най-популярното музикално приложение Spotify.

