Човекът, който отказва да умре и се връща от смъртта 6 пъти

С ветът е пълен с истории, които ни карат да се замислим за това, което смятаме, че знаем за живота и смъртта. В някои краища на света някои истории оживяват под формата на хора, чиито преживявания не могат да бъдат обяснени от науката или логиката. Исмаил Азизи, мъж от Танзания, е една такава история. Неговият живот се е превърнал в мощен символ на мистерията, страха и изолацията, съобщи Times of India.

*Видеото е архивно: Паранормални истории

Според скорошен документален филм на Afrimax English чрез Nairaland, Азизи е умирал и се е връщал към живот шест пъти. Всеки път, когато е бил обявяван за медицински мъртъв, той се е връщал жив и дишащ при обстоятелства, които са оставяли лекарите и местната общност смаяни.

Но вместо да бъде известен с това, че е оцелял в невъзможното, Азизи е отблъснат, избягван от собствените си съседи и дори отхвърлен от семейството си. Животът му сега е в пълна изолация.

He died 6 times and came back to Life. Now nobody wants anything to do with him again. 😳😳😳😳😳



