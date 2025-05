Медицински пробив: Редактиране на ДНК спаси бебе с тежко генетично заболяване

А мерикански лекари постигнаха световен пробив, като лекуваха бебе с персонализирана генна терапия, след като детето беше диагностицирано с тежко генетично заболяване. Международни експерти определят този успех като значим медицински напредък, който разкрива потенциала за лечение на множество смъртоносни генетични болести чрез коригиране на дефектната ДНК в ранния живот на пациентите, пише The Guardian.

Трети човек в историята получи бъбрек от генно редактирано прасе

Специалисти от Детската болница във Филаделфия и Университета на Пенсилвания разработиха и приложиха персонализираната терапия за бебето КейДжей в рамките на шест месеца от диагностицирането му. Лечението започна с първата инфузия през февруари, последвана от още две дози през март и април. Д-р Ребека Аренс-Никлас, водеща фигура в екипа, сподели, че многогодишните усилия в областта на редактирането на гени са довели до този забележителен резултат. "Надяваме се, че КейДжей е първият от много пациенти, които ще се възползват от такава терапия," каза тя.

🇺🇸 BABY GETS CUSTOM DNA FIX — AND IT’S WORKING Doctors just edited a baby’s DNA — and no, this isn’t sci-fi. They used CRISPR, a tool that lets scientists literally rewrite your genetic code like it’s a Google Doc. КейДжейMuldoon was born with a deadly disorder and no cure. So… https://t.co/3YeNbSCud4 pic.twitter.com/LOPLiskPuE

КейДжей страда от тежък дефицит на CPS1, което засяга около един на 1,3 милиона души и води до висока смъртност в ранна детска възраст. Липсата на важен чернодробен ензим при пациентите препятства преобразуването на амоняка в урея, водещо до натрупването му и риск от увреждане на жизненоважни органи. Генната терапия бе подробно описана в New England Journal of Medicine, където лекарите обясняват процеса на идентифициране на мутациите, разработването на терапията и тестовете, използвани за осигуряване на безопасност.

Първата в света мишка с двама бащи оцелява до зряла възраст

Преди лечението си, КейДжей прекара огромна част от първите си месеци на строг хранителен режим в болницата. След терапията, медицинският екип е успял да увеличи приема на протеин и да намали необходимостта от лекарства за премахване на азот от организма му. Тези постигнати успехи бяха представени на годишната среща на Американското дружество по генна и клетъчна терапия в Ню Орлиънс.

US doctors rewrite DNA of infant with severe genetic disorder in MEDICAL FIRST



Those affected lack a liver enzyme that converts ammonia

from breakdown of proteins in the body



into urea so it can be excreted in urine



⁦@DrIanWeissman⁩ https://t.co/O8o48m4r1A