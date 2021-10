Нови версии на филми от миналото отново превземат киносалоните

В сичко ново е добре забравено старо. Това важи с пълна сила и за Холивуд, където е много актуално големите студиа да правят римейк на филми от близкото, а понякога и от по-далечното минало.

Киноманиаците с нетърпение очакват 22 октомври, когато ще бъде дълго отлаганото заради пандемията от COVID-19 пускане на голям екран на научнофантастичния филм "Дюн" - римейк на продукцията от 1984 г., режисирана от Дейвид Линч.

Филмите, които да гледаме през есента

Осъвременената версия е дело на канадския режисьор Дени Вилньов. Тя беше представена за първи път на фестивала във Венеция и получи похвали от критиците за невероятните визуални ефекти. Дори се появиха прогнози, че филмът ще се състезава за награда "Оскар" в техническите категории и за операторско майсторство.

"Уорнър брадърс" се надява "Дюн" да се превърне в нова сага, която ще накара зрителите да идват отново и отново в кината, както се случи с "Междузвездни войни".

Актьори, които играха във филми против волята си

Звездният актьорски състав на римейка включва Тимъти Шаламе, Оскар Айзък, Ребека Фъргюсън, Зендая. В оригиналната продукция от 1984 г., режисирана от Дейвид Линч, участваха Кайл Маклоклан, Франческа Анис, Патрик Стюарт, Стинг.

За декември пък е планирана премиерата на римейка на бродуейския мюзикъл "Уестсайдска история" и на едноименния филм от 1961 г. Зад режисьорския пулт застана Стивън Спилбърг, който за първи път се заема с музикален проект в дългогодишната си кариера.

"Дисни" планира "Уестсайдска история" да бъде един от блокбъстърите за коледните празници. Филмът трябваше да излезе преди година, но пускането му беше отложено заради коронавирусната пандемия.

5 известни филма, които са били забранявани

Бродуейският спектакъл, вдъхновен от невъзможната любов на Шекспировите Ромео и Жулиета, е филмиран през 1961 г. от режисьора Робърт Уайз. Тогава в главните роли са Натали Уд и Ричард Беймър. Продукцията печели десет награди "Оскар", което изправя Спилбърг пред още по-голямо предизвикателство.

Той признава, че този мюзикъл е един от най-великите в историята на музиката. В интервю за списание "Венити феър" режисьорът споделя: "Уестсайдска история" беше изкушение, което ме преследваше, и накрая му се отдадох".

Актьори, които играха във филми против волята си

Спилбърг залага на актьорските качества на младите Ансел Елгорт и Рейчъл Зиглър, които демонстрират изключителни танцувални и певчески умения. "Очарован съм от таланта на тези млади артисти и мисля, че те ще влеят нова и динамична енергия в тази чудесна музикална комедия", казва той.

Големите холивудски студиа виждат сериозен потенциал в римейк продукциите и все по-често залагат на осъвременени версии на хитове от миналото. Съвсем наскоро "Уорнър брадърс" обяви, че планира да вдъхне нов живот на "Бодигард" (1992 г.), в който главните роли бяха поверени на Уитни Хюстън и Кевин Костнър. Филмът постави началото на холивудската кариера на покойната певица. Най-големият ѝ хит "Винаги ще те обичам" ( "I Will Always Love You") e в саундтрака към филма.

7 от най-големите звезди, които отказаха култови роли

Сценарият на римейка на "Бодигард" е възложен на Матю Лопес, който има номинация за награда "Тони". Съпродуцент ще бъде Лорънс Каздън - автор на сценария на оригиналната версия на филма от 1992 г. Засега не се съобщават имената на актьорите, които ще пресъздадат образите на певицата, чийто живот е застрашен, и на нейния охранител.

"Ню Лайн Синема" пък съобщи, че работи над нова версия на класиката "Магьосникът от Оз". Римейкът ще бъде режисиран от Никол Касел. Оригиналната версия от 1939 г. с Джуди Гарланд в главната роля взе награда "Оскар" за песента "Над дъгата" ("Over the Rainbow"). Оттогава има направени няколко римейка на прочутата история.

Най-добрите филми, базирани на истински истории

Уил Смит и Кевин Харт пък правят нова версия на хитовата комедия "Самолети, влакове и автомобили". Те са и продуценти, а филмът ще бъде от "Парамаунт пикчърс". В оригиналната комедия "Самолети, влакове и автомобили" от 1987 г. Джон Хюз беше режисьор, сценарист и продуцент. В нея участваха Стив Мартин и Джон Кенди.

A look at the scenes that got Steve Martin to join "Planes, Trains & Automobiles" pic.twitter.com/PnXiQTqRDw — JoBlo.com (@joblocom) July 7, 2021

Актьорът Леонардо ди Каприо също се качи на актуалната римейк вълна и на търг със сериозна конкуренция закупи правата за спечелилия тази година "Оскар" за най-добър международен филм "Още по едно" на датския режисьор Томас Винтерберг. Продуцентската компания на Ди Каприо ще даде холивудски облик на продукцията в близко бъдеще.

Те мразят ролите, които ги направиха известни

D'això se'n diu oportunisme...#Druk #AnotherRound



Another Round remake Leonardo DiCaprio Thomas Vinterberg Oscar winner – Deadline https://t.co/4WsjkM8Iw2 — #CarpeDiem (@jordibauer) April 27, 2021

Вероятно Томас Винтерберг ще е изпълнителен продуцент на римейка на "Още по едно", но той няма да е режисьор. Главната роля в оригинала изпълнява актьорът Мадс Микелсен, а за римейка се говори за Ди Каприо, но засега не е потвърдено официално.