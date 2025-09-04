Кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси?

Т ейлър Суифт и Травис Келси може да се оженят в Роуд Айлънд, съобщава източник пред Page Six. Докато някои издания твърдят, че двойката не бърза да сключи брак, информатор на медията разкрива: „Те ще се оженят следващото лято в Роуд Айлънд. Тя бърза да има деца.“

Въпреки че сватба с толкова висок профил може да предизвика оплаквания от местните жители (както се случи със сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция), губернаторът на Роуд Айлънд Дан МакКий подкрепя двойката да избере неговия щат за своята сватба.

„Роуд Айлънд има едни от най-добрите сватбени локации в света, само казвам“, заяви МакКий в репост на съобщението за сватбата на двойката в социалните мрежи миналата седмица.

He got a ring, and so did she. 💍



Travis Kelce & Taylor Swift are officially engaged! ✨ (Photos: @GettyImages, @taylorswift13) pic.twitter.com/w9bqBu5rmG — Marie Claire (@marieclaire) August 26, 2025

Имението на Суифт в района Уоч Хил в град Уестърли в момента преминава през ремонт за 1,7 милиона долара, според разрешително за строеж, получено от Providence Journal. Обновленията включват ново крило със спалня с размери 4,9 на 7,3 метра, повече бани и модернизация на кухнята. Суифт купила дома през 2013 г. за 17,5 милиона долара, като той вече разполага с 8 спални, 10 бани и 21,1 декара земя с градини и плувен басейн.

Имението стана известно с пищните партита на Суифт за Четвърти юли. Миналия август Травис Келси и неговият съотборник от Канзас Сити Чийфс Патрик Махоумс бяха забелязани на едно от нейните партита край басейна. Суифт дори увековечи имота в хита си „The Last Great American Dynasty“ от албума „Folklore“ от 2020 г. Текстът разказва историята на предишната собственичка на имението, Ребека Харкнес, скандална светска дама, която се омъжила за наследника на Standard Oil Уилям Хейл Харкнес през 1947 г. и пълнела басейна с шампанско.

It's a Love Story and Taylor said yes 💍



Taylor Swift and Travis Kelce just announced their engagement on Instagram with the caption "Your English teacher and your gym teacher are getting married 🧨" pic.twitter.com/MsTE8bkf2P — Evie Magazine (@Evie_Magazine) August 26, 2025

Не е ясно дали сватбата ще се проведе в дома й или на друга локация в района. (През юни в щата беше приет така нареченият „данък Тейлър Суифт“, който начислява на собственици на имоти, които не са основни жители, 2,50 долара за всеки 500 долара от оценената стойност на имот над 1 милион долара.)

Page Six по-рано съобщи, че двойката планира „частна“ церемония със семейството и близки приятели. „Ще бъде по-неформално, отколкото хората си мислят“, сподели източник пред нас.

Носителката на „Грами“ и шампионът от Супербоул обявиха годежа си на 26 август със серия от снимки, направени в градината му, с надпис: „Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят.“

В епизода на подкаста на Келси от 3 септември неговият съводещ брат Джейсън каза: „Нямам търпение да чуя повече за планирането и всичко, което ще се случи. Травис, ти си на път да навлезеш във фазата на планиране на сватба в една връзка.“

Келси сподели, че първоначално планирал да направи предложението край вода, но се отказал от идеята, за да направи нещо по-подходящо за Тейлър. „Бих казал само да познаваш партньора си, да знаеш за кого го правиш и да го направиш по правилните причини, и всичко останало ще бъде прекрасно“, добави той.