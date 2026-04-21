Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

З рителите останаха омагьосани от кадрите. Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман предизвика възторг в интернет, след като сподели зрелищни кадри на Земята и Луната, които е заснел със своя iPhone, съобщава The Post.

Видео в платформата X, което вече има над 16 милиона гледания, показва как Земята залязва зад своя скалист сателит, демонстрирайки уникалната гледна точка на „Артемис II“.

„Виж само това, човече!“, възкликва Уайзман в клипа.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

В описанието космическият пътешественик написа, че е имал „само един шанс в този живот“ да направи такъв кадър.

„Не можах да устоя да заснема видео на "Земния залез" с мобилен телефон“, каза Уайзман, който сравни момента с „гледане на залеза на плажа от най-чуждото място в космоса“.

„Едва виждах Луната през прозореца на люка за скачване“, обясни Уайзман, „но телефонът беше с идеалния размер, за да улови гледката“.

Освен това клипът е „необработен, нередактиран и с 8-кратно увеличение“, което го прави съпоставим с „гледната точка на човешкото око“.

Потребителите в X бяха впечатлени от кадъра, а пенсионираният астронавт Крис Хадфийлд го нарече „най-якото видео, заснемано някога с iPhone“.

Мисията, която завърши с приводняване на 10 април, отбеляза първия път, в който хора виждат Луната отблизо, откакто „Аполо 17“ я напусна през 1972 г.

По време на историческото пътуване корабът пренесе Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кук и Джеръми Хансен на 252 756 мили от Земята, подобрявайки рекорда от 248 655 мили, поставен от „Аполо 13“ преди близо 56 години през 1970 г.

Сега НАСА ще се съсредоточи върху прегледа на данните от мисията „Артемис II“, преди да изготви планове за „Артемис III“, която, подобно на последното начинание, ще включва прелитане около Луната без кацане.

Потенциално кацане на лунната повърхност ще се случи през 2028 г. с „Артемис IV“, по време на която се предвижда астронавтите да положат основите на постоянна лунна база. НАСА предвижда, че тя ще служи като стартова площадка за бъдещи космически мисии, включително и до Марс.