Любопитно

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман сподели зашеметяващи кадри, заснети по време на историческото прелитане около Луната.

21 април 2026, 12:04
Източник: БТА/AP

З рителите останаха омагьосани от кадрите. Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман предизвика възторг в интернет, след като сподели зрелищни кадри на Земята и Луната, които е заснел със своя iPhone, съобщава The Post.

Видео в платформата X, което вече има над 16 милиона гледания, показва как Земята залязва зад своя скалист сателит, демонстрирайки уникалната гледна точка на „Артемис II“.

„Виж само това, човече!“, възкликва Уайзман в клипа.

В описанието космическият пътешественик написа, че е имал „само един шанс в този живот“ да направи такъв кадър.

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

„Не можах да устоя да заснема видео на "Земния залез" с мобилен телефон“, каза Уайзман, който сравни момента с „гледане на залеза на плажа от най-чуждото място в космоса“.

Селфи над Луната: Уникални кадри от обратната страна с екипажа на „Артемис II"
Артемис екипаж луна снимки обратна страна
„Едва виждах Луната през прозореца на люка за скачване“, обясни Уайзман, „но телефонът беше с идеалния размер, за да улови гледката“.

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Освен това клипът е „необработен, нередактиран и с 8-кратно увеличение“, което го прави съпоставим с „гледната точка на човешкото око“.

Потребителите в X бяха впечатлени от кадъра, а пенсионираният астронавт Крис Хадфийлд го нарече „най-якото видео, заснемано някога с iPhone“.

Вижте Космоса през очите на екипажа на „Артемис II" на 400 000 км от Земята
Мисията, която завърши с приводняване на 10 април, отбеляза първия път, в който хора виждат Луната отблизо, откакто „Аполо 17“ я напусна през 1972 г.

Пет ключови момента от полета на "Артемис II"

По време на историческото пътуване корабът пренесе Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кук и Джеръми Хансен на 252 756 мили от Земята, подобрявайки рекорда от 248 655 мили, поставен от „Аполо 13“ преди близо 56 години през 1970 г.

Спиращи дъха кадри от финала на мисията „Артемис II"
Сега НАСА ще се съсредоточи върху прегледа на данните от мисията „Артемис II“, преди да изготви планове за „Артемис III“, която, подобно на последното начинание, ще включва прелитане около Луната без кацане.

У дома! Екипажът на „Артемис II“ се приземи след историческата лунна одисея

Потенциално кацане на лунната повърхност ще се случи през 2028 г. с „Артемис IV“, по време на която се предвижда астронавтите да положат основите на постоянна лунна база. НАСА предвижда, че тя ще служи като стартова площадка за бъдещи космически мисии, включително и до Марс.

Последни новини

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

България Преди 12 минути

Мичио Каку

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 16 минути

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

Джон Тернъс

Кой е Джон Тернъс, следващият главен изпълнителен директор на Apple?

Свят Преди 26 минути

Ветеранът Джон Тернъс поема поста на 1 септември с мисията да запази рекордните печалби на технологичния гигант. Пред новия лидер стои предизвикателството да настигне Силициевата долина в сферата на изкуствения интелект и да обнови асистента Siri

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Свят Преди 47 минути

Мярката има за цел да подобри дисциплината и успеха на учениците, като превърне досегашните препоръки в задължително правно изискване

<p>Киселова:&nbsp;Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове</p>

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

България Преди 51 минути

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да избере друг на неговото място

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 59 минути

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Любопитно Преди 1 час

Кейти Пери предизвика фурор в Рим, потапяйки кредитната си карта във фонтана "Треви" за късмет. Докато певицата се забавлява в Италия, тя е изправена пред тежки обвинения в сексуално посегателство от актрисата Руби Роуз, които нейният екип отрича

кардиолог

Кардиолог: Седенето над 8 часа на ден вдига риска от сърдечен инцидент със 120%

Любопитно Преди 1 час

Проф. Иван Груев подчерта, че физическата активност има ключова роля за превенцията

Снимката е илюстративна

Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа край Шумен

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

България Преди 1 час

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Любопитно Преди 1 час

Мадона отправи емоционален апел и предложи награда, след като безценни архивни костюми от личната ѝ колекция изчезнаха след триумфалното ѝ участие на фестивала Coachella 2026. Звездата определи дрехите като „част от своята история“

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

България Преди 1 час

От медицински консумативи до личен телевизор: Как главният счетоводител е източвал сметките на болницата в Благоевград в продължение на две години, присвоени са над 232 000 лева, според държавното обвинение

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Любопитно Преди 1 час

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

България Преди 1 час

Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

България Преди 2 часа

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, посочва той

<p>Коалиционен капан лиши БСП от субсидия в най-критичния момент</p>

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

България Преди 2 часа

За първи път от 1990 г. насам емблематичната централа на БСП остава без държавна подкрепа, поставяйки под въпрос оцеляването на най-старата партия у нас

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

100 години от рождението на кралица Елизабет II: Edna епоха в историята

Edna.bg

Защо жените напоследък се примиряват с абсолютния минимум във връзките?

Edna.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за гостуването в Разград

Gong.bg

Мексико обяви нов селекционер

Gong.bg

Линейка се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Nova.bg