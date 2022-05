Тази бременност ще остане в историята: Най-смелите тоалети на Риана

П евицата Риана, която в последно време се прочу освен с невероятните си гласови възможности, и със смелите си и екстравагантни тоалети по време на своята бременност, е станала майка на момченце на 13 май, съобщиха от Vogue.

Поп дивата роди момченце

На 31 януари Риана информира медиите и всички фенове, че очаква първото си дете от приятеля си A$AP Rocky, с поредица от снимки на наедрялото си коремче, направени в Харлем, Ню Йорк. Тя сподели снимките и в Instagram, което беше последвано от редица коментари.

