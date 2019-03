Н ово предизвикателство завладя социалните мрежи. След танца "Флос", който стана много популярен през последните години, сега модерен е triangle dance (т.нар. "триъгълен танц").

Нестандартното при него е, че трима души танцуват едновременно, като се държат за раменете.

Строго определени са и стъпките. Ако не се изпълняват в правилната последователност, хореографията ще се провали.

Танцът представлява скачане напред, назад и встрани, като трябва да внимавате да не се сблъскате с партньорите си.

А опитите в социалните мрежи вече започнаха!

A ето какво се случва, когато някой не скочи в правилния момент:

Triangle dance може да бъде и чудесен начин да се сближите с колегите в офиса:

This the shit we really get up too in college #TriangleDance. pic.twitter.com/6Np7v1jrtO — vivas (@realvivas) 11 март 2019 г.

