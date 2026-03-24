Тайният супертрезор на Азия: Мястото, където динозаврите съжителстват със златото

В строго охранявания „Льо Фрийпорт“ (Le Freeport) в Сингапур – укрепено луксозно депо, често наричано „Форт Нокс на Азия“ – сигурността е по-затегната дори от тази на международното летище, с което е свързано. Изкуство, бижута и златни кюлчета могат да влязат в сградата без прозорци директно и дискретно от пистата на съседното летище „Чанги“. Всеки, който идва през главния вход обаче, трябва да премине един по един през бронирани стъклени шлюзове, скенер на цялото тяло и рентген на багажа, пише CNN.

Трудната част обаче е изобщо да получите покана. Свободните пристанища (Freeports) предлагат на ултрабогатите колекционери място, където да съхраняват активите си далеч от любопитни очи. Тези обекти обикновено са безмитни зони, което ги прави привлекателни за търговия с луксозни стоки без плащане на вносни мита – стига всичко да остава в рамките на комплекса.

Шедьоври и трицератопс

При влизане в сградата температурата рязко пада. Поддържането на 20 градуса по Целзий и 55% влажност е задължително за съхранението на деликатни стоки като ретро часовници или вековни картини в тропическия климат на Сингапур.

Чо Уей Янг, 26-годишен инвеститор в криптовалути, чийто баща притежава компания за съхранение на изкуство в комплекса, наскоро даде на CNN рядката възможност за обиколка. Освен личната си колекция от съвременно изкуство, той съхранява в сейф дълбоко в съоръжението нещо още по-ценно – скелет на трицератопс на име Трей.

Трей датира от края на периода креда и е открит в САЩ през 1993 г. Въпреки че е бил изложен в музей в Уайоминг в продължение на три десетилетия, миналата година той бе транспортиран до Сингапур в подплатени каси. Сега скелетът стои изправен в защитена стая, сякаш готов да направи крачка.

Динозаврите като инвестиция

„За изкуството е нужен контекст и опит, за да разбереш художника. Но при динозаврите интересът е универсален“, казва Чо. В момента Трей е обявен за продажба чрез онлайн аукционната къща Joopiter, собственост на Фарел Уилямс, с прогнозна цена между 4,5 и 5,5 милиона долара.

Палеонтолозите потвърждават, че скелетът е завършен на над 70% – рядкост, която го прави уникален за пазара. Докато научната общност спори дали такива фосили трябва да бъдат в частни ръце, Чо вярва, че динозаврите са следващата голяма вълна в алтернативните активи, подобно на виното, колите и изкуството.

Кюлчета за милиарди

Точно по коридора от Трей се намират дилърите на най-стария актив: златото. Компанията BullionStar съхранява тук благородни метали на стойност около 2 милиарда долара. Дейността във фрийпорта често отразява глобалните сътресения – златото и среброто са „стоки на кризата“, които поскъпват при геополитическа нестабилност.

Противоречия и финансово бъдеще

Въпреки че подпомагат търговията, свободните пристанища често са обвинявани в улесняване на прането на пари и укриването на данъци. Ръководството на „Льо Фрийпорт“ обаче заявява, че спазва всички регулации срещу финансови престъпления.

Сградата, която първоначално струваше 100 милиона долара, премина през трудни финансови периоди, преди да бъде закупена през 2022 г. от китайския крипто милиардер Джихан Ву за „едва“ 28 милиона долара. Днес бизнесът отново е на печалба.

Новата ера на колекционирането

Голяма част от обекта е забранена за заснемане поради съображения за поверителност. В личния си бункер Чо съхранява творби на Дамиен Хърст и Каус (KAWS), като използва пространството, за да посреща известни личности и други колекционери. Неговата мисия е да „демократизира“ изкуството чрез дигиталната си платформа Co-Museum, която предлага споделена собственост върху ценни обекти.

„Ще поставим динозаврите и фосилите в челните редици на алтернативните класове активи“, категоричен е младият колекционер.