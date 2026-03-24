Любопитно

Тайният супертрезор на Азия: Мястото, където динозаврите съжителстват със златото

Охраняван по-строго от летище, фрийпортът в Сингапур крие в бетонните си недра безценни шедьоври, кюлчета злато за милиарди и един скелет на трицератопс на 66 милиона години

24 март 2026, 14:06
Тайният супертрезор на Азия: Мястото, където динозаврите съжителстват със златото
Източник: iStock

В строго охранявания „Льо Фрийпорт“ (Le Freeport) в Сингапур – укрепено луксозно депо, често наричано „Форт Нокс на Азия“ – сигурността е по-затегната дори от тази на международното летище, с което е свързано. Изкуство, бижута и златни кюлчета могат да влязат в сградата без прозорци директно и дискретно от пистата на съседното летище „Чанги“. Всеки, който идва през главния вход обаче, трябва да премине един по един през бронирани стъклени шлюзове, скенер на цялото тяло и рентген на багажа, пише CNN.

Трудната част обаче е изобщо да получите покана. Свободните пристанища (Freeports) предлагат на ултрабогатите колекционери място, където да съхраняват активите си далеч от любопитни очи. Тези обекти обикновено са безмитни зони, което ги прави привлекателни за търговия с луксозни стоки без плащане на вносни мита – стига всичко да остава в рамките на комплекса.

Шедьоври и трицератопс

При влизане в сградата температурата рязко пада. Поддържането на 20 градуса по Целзий и 55% влажност е задължително за съхранението на деликатни стоки като ретро часовници или вековни картини в тропическия климат на Сингапур.

Чо Уей Янг, 26-годишен инвеститор в криптовалути, чийто баща притежава компания за съхранение на изкуство в комплекса, наскоро даде на CNN рядката възможност за обиколка. Освен личната си колекция от съвременно изкуство, той съхранява в сейф дълбоко в съоръжението нещо още по-ценно – скелет на трицератопс на име Трей.

Трей датира от края на периода креда и е открит в САЩ през 1993 г. Въпреки че е бил изложен в музей в Уайоминг в продължение на три десетилетия, миналата година той бе транспортиран до Сингапур в подплатени каси. Сега скелетът стои изправен в защитена стая, сякаш готов да направи крачка.

Динозаврите като инвестиция

„За изкуството е нужен контекст и опит, за да разбереш художника. Но при динозаврите интересът е универсален“, казва Чо. В момента Трей е обявен за продажба чрез онлайн аукционната къща Joopiter, собственост на Фарел Уилямс, с прогнозна цена между 4,5 и 5,5 милиона долара.

Палеонтолозите потвърждават, че скелетът е завършен на над 70% – рядкост, която го прави уникален за пазара. Докато научната общност спори дали такива фосили трябва да бъдат в частни ръце, Чо вярва, че динозаврите са следващата голяма вълна в алтернативните активи, подобно на виното, колите и изкуството.

Кюлчета за милиарди

Точно по коридора от Трей се намират дилърите на най-стария актив: златото. Компанията BullionStar съхранява тук благородни метали на стойност около 2 милиарда долара. Дейността във фрийпорта често отразява глобалните сътресения – златото и среброто са „стоки на кризата“, които поскъпват при геополитическа нестабилност.

Противоречия и финансово бъдеще

Въпреки че подпомагат търговията, свободните пристанища често са обвинявани в улесняване на прането на пари и укриването на данъци. Ръководството на „Льо Фрийпорт“ обаче заявява, че спазва всички регулации срещу финансови престъпления.

Сградата, която първоначално струваше 100 милиона долара, премина през трудни финансови периоди, преди да бъде закупена през 2022 г. от китайския крипто милиардер Джихан Ву за „едва“ 28 милиона долара. Днес бизнесът отново е на печалба.

Новата ера на колекционирането

Голяма част от обекта е забранена за заснемане поради съображения за поверителност. В личния си бункер Чо съхранява творби на Дамиен Хърст и Каус (KAWS), като използва пространството, за да посреща известни личности и други колекционери. Неговата мисия е да „демократизира“ изкуството чрез дигиталната си платформа Co-Museum, която предлага споделена собственост върху ценни обекти.

„Ще поставим динозаврите и фосилите в челните редици на алтернативните класове активи“, категоричен е младият колекционер.

Източник: CNN    
Льо Фрийпорт Сингапур Свободни пристанища Висока сигурност Съхранение на ценности Скелет на трицератопс Алтернативни активи Златни кюлчета Инвестиции в изкуство Безмитни зони Чо Уей Янг
По темата

България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

Световните държави с резерви от стратегически нефт - кой с колко разполага?

Световните държави с резерви от стратегически нефт - кой с колко разполага?

Холивудският елит започна масово да избягва Меган и Хари

Холивудският елит започна масово да избягва Меган и Хари

Почина

Почина "риалити кралицата" Мел Шилинг

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

Последни новини

Шокираща елиминация в новия епизод на Hell’s Kitchen

Шокираща елиминация в новия епизод на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 27 минути

Сините и Червените се впускат в напрегнато отборно предизвикателство

Българските Военноморски сили поемат командването на Противоминната група в Черно море

Българските Военноморски сили поемат командването на Противоминната група в Черно море

България Преди 28 минути

Нашата страна участва с базовия миночистач „Прибой“

"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"

"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"

Свят Преди 1 час

"Нашата авиационна система е изключително безопасна и за да се случи подобен инцидент, трябва да се натрупат множество грешки"

ЦИК въвежда аудиофайлове с QR кодове за незрящи избиратели

ЦИК въвежда аудиофайлове с QR кодове за незрящи избиратели

България Преди 1 час

Беше утвърден и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, за да започне отпечатване

<p>Правосъдният министър: Проблемът е, че се въвежда &quot;временен вечен мандат&quot; за Сарафов</p>

Правосъдният министър обжалва отказа на Прокурорската колегия на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор

България Преди 1 час

Андрей Янкулов обясни, че големият проблем е, че се въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов

Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Бургас

Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Бургас

България Преди 1 час

Тестът е отчел наличие на канабис, амфетамин и метамфетамин

<p>&quot;Пишеш история&quot;: Никола Цолов получи 25 000 евро от Министерството на младежта и спорта</p>

Никола Цолов получи награда от 25 000 евро за успехи във Формула 2 и Формула 3

България Преди 2 часа

Паричната награда е за изключителни спортни постижения във Формула 2 и Формула 3

Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Любопитно Преди 2 часа

Музиката им е включена в два епизода на влога на Уил Смит и издават съвместна песен с Alxndr London “Yellow Hat”

,

Жената, която не се усмихна 40 години, за да няма бръчки

Любопитно Преди 2 часа

Британка твърди, че е запазила младостта си чрез желязна самодисциплина и пълен отказ от смях, но дали цената на гладката кожа не е твърде висока

<p>Войната в Персийския залив удря британците в джоба</p>

Шокът от Иран замразява икономическото възстановяване на Стармър

Свят Преди 2 часа

Политиците във Великобритания едва започват да се справят с дългосрочните ефекти от конфликта в Близкия изток и разполагат с малко пространство за маневриране.

Мъж простреля три пъти съседа си в Шумен

Мъж простреля три пъти съседа си в Шумен

България Преди 2 часа

Пострадалият е откаран за преглед в болница

Николаос Цитиридис излиза на улицата и започва да раздава пари в най-новото шоу на NOVA – Smart Face

Николаос Цитиридис излиза на улицата и започва да раздава пари в най-новото шоу на NOVA – Smart Face

Любопитно Преди 2 часа

Той ще гостува в различни градове, за да намери най-наблюдателните хора

Мистериозният Леонид Радвински: Собственикът на OnlyFans е бил мъртъв дни преди светът да научи

Мистериозният Леонид Радвински: Собственикът на OnlyFans е бил мъртъв дни преди светът да научи

Свят Преди 2 часа

Всичко се преобръща за една нощ за тези три зодии

Всичко се преобръща за една нощ за тези три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са посочили три зодиакални знака, за които период на късмет и промяна започва още на 24 март. Този шанс може драстично да повлияе на личния и професионалния им живот тази пролет

<p>Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун</p>

Politico: Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун

Свят Преди 2 часа

Ларс Льоке Расмусен може да спечели само 12 места в следващия парламент на страната, но именно той може да реши кой ще управлява Дания

16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

България Преди 2 часа

Обвиняемият трябва да заплати и разноските по делото в общ размер от 898,48 евро

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Фенове измислят името на новата песен на Орлин Горанов

Edna.bg

Повече време за важните неща: Как една разходка в мола може да реши финансовите ни планове

Edna.bg

Барселона иска Жоао Кансело, но без пари

Gong.bg

Игор Тиаго: Конкуренцията с Халанд ме мотивира допълнително

Gong.bg

ЕК: България, Румъния и Хърватия с най-висока смъртност по пътищата в ЕС

Nova.bg

Битката за Ормузкия проток: Ще се задълбочи ли кризата с горивата

Nova.bg