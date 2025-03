Откриха 66 следи от динозаври в австралийско училище

В ърху скална плоча, събираща прах в австралийско училище, са открити вкаменени динозавърски отпечатъци, разкриха учени, съобщава Sciencealert.

Скалата е останала незабелязана в продължение на 20 години, докато от училището в селската област Банана в Куинсланд не помолили палеонтолога Антъни Ромилио да изследва група следи от трипръсти.

Ромилио каза, че върху плочата са отпечатани десетки вкаменени отпечатъци, датиращи от ранния юрски период преди около 200 милиона години.

Според него това е „една от най-високите концентрации на динозавърски отпечатъци“, документирани някога в Австралия.

„Това е безпрецедентна снимка на изобилието, движението и поведението на динозаврите от време, когато в Австралия не са откривани вкаменени динозавърски кости“, казва Ромилио от Университета на Куинсланд.

„Подобни значими вкаменелости могат да останат незабелязани с години, дори и да се намират пред очите ни. Невероятно е да си помислим, че част от толкова богата история е почивала в училищен двор през цялото това време“, казва още Ромилио.

През 2002 г. въглекопачите изкопават плочата и, забелязвайки необичайните отпечатъци, я подаряват на училището в малкия град Билоела, където в крайна сметка тя е изложена във фоайето.

Скалата престоява там, докато изследователите не започват да разпитват за вкаменелости на динозаври, открити в района.

„Някои от учителите си помислиха, че това е копие, а не нещо истинско. Всички не си даваха сметка какво всъщност имат. Определено знаеха, че това е отпечатък от динозавърски крак. Но не и в детайлите, в които би влязъл изследовател като мен. Челюстта ми падна“, каза Ромилио.

Scientists say the discovery of 66 footprints on a rock at a Queensland high school are a huge breakthrough in understanding early Jurassic dinosaurs. https://t.co/p8PIcYeeCg