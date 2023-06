СЗО: Танзания обяви край на епидемията от смъртоносния вирус Марбург

Т анзания обяви края на смъртоносната епидемия от вируса Марбург, повече от два месеца след като тя беше потвърдена за първи път, съобщи Световната здравна организация (СЗО).

Общо девет случая, осем потвърдени и един вероятен, и шест смъртни случая бяха регистрирани в огнището на хеморагичната треска в северозападния регион Кагера, се казва в изявление на СЗО, цитирано от АФП.

Това е първото подобно огнище в Танзания, източноафриканска държава с население от почти 62 милиона души.

Вирусът Марбург е изключително опасен микроб, който причинява силна треска, често придружена от кървене и органна недостатъчност.

