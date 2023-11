Създадоха напитка, която може да сложи край на махмурлука завинаги

П ървата по рода си напитка, която обещава да ви отрезви за един час и да предотврати махмурлука, ще е на пазара навреме за Коледа.

Safety Shot, създадена в сътрудничество с лекар от Флорида, твърди, че е "първата патентована напитка на Земята", която потушава махмурлука, като намалява наполовина съдържанието на алкохол в кръвта само за 30 минути.

Според уелнес фирмата, която стои зад нея, това драстично намалява усещането за опиянение - включително липсата на фокус и бавните движения, както и махмурлука.

The Safety Shot debut. Coming to a store near you soon! pic.twitter.com/BPHZATTcp9