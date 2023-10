Съвременни приказки: 8 романтични филма, които ще стоплят сърцето ви

В ече е октомври, отдавна оставихме сандалите в някой шкаф, шаловете стават все по-дебели, също както одеялото, с което се завиваме, когато се сгушваме на дивана с пуканки и любим филм.

Едва ли има по-подходящо време от предстоящите мрачни и дъждовни дни за няколко часа релакс в компанията на романтични филми. Благодарение на богатата Видеотека VOD – част от ТВ платформата на EON , няма нужда да дебнете какво дават в момента по телевизията или да следите кино афиша. Достатъчно е да си направите нещо топло и да се отпуснете пред екрана.

Благодарение на платформата на ЕОН се насладихме на някои романтични и интересни филми, които ще стоплят сърцето ви и ще ви накарат да повярвате в истинската любов и щастливия край, за които всички мечтаем.

Вижте пълна информация за пакетите EON LIGHT, EON FULL и EON PREMIUM тук.

Те са като съвременни приказки, които напомнят, че искрените и красиви отношения между хората все още съществуват. В тях има от всичко – любовни триъгълници, морални дилеми, съперничество, майчина обич и много любов.

Не пропуснахме и някои коледни филми, които ще ви настроят на правилната вълна за вълшебния сезон, който наближава.

„Съпруга по неволя“

Ема (Ума Търман) е на път да се омъжи за Ричард - идеалния мъж за нея. Точно преди сватбата обаче тя с ужас открива, че вече е омъжена за Патрик - чаровен, но безотговорен пожарникар. Любовният триъгълник е чудесна предпоставка за една вълнуваща история, а участието на чаровниците Колин Фърт и Джефри Дийн Морган ще ви накара до последно да се чудите кого бихте избрали на мястото на Ема.

