Съвпадение или предсказание? Познаха ли "Семейство Симпсън" за пожарите в Лос Анджелис

Б ушуващите горски пожари в Лос Анджелис предизвикаха множество теории на конспирацията, като някои се чудят дали виновникът за тези пожари не е умишлен палеж.

В разгара на тези слухове потребител на TikTok предположи, че катастрофалните калифорнийски пламъци са били зловещо предсказани от анимационния сериал „Семейство Симпсън“.

Акаунтът @twinski.tv разгледа внимателно епизода, в който Спрингфийлд е обхванат от горски пожар, правейки паралели с настоящата ситуация в Южна Калифорния.

😮 "The Simpsons" also predicted the fires in Los Angeles - in one of the episodes, the flames engulf the forests and destroy the inscription on the hills pic.twitter.com/hKuB2vvAi5