Невероятно! "Семейство Симпсън" този път не позна

С емейство Симпсън за първи път в историята не успя да предскаже бъдещето, след като Камала Харис се провали в кандидатурата си за президент.

Любимото шоу отдавна има страховита репутация да предсказва важни събития - от възхода на Доналд Тръмп към властта, умните часовници и корупционния скандал във ФИФА.

А миналия месец хакери от социалните мрежи се хванаха за епизод, излъчен на 19 март 2000 г., озаглавен „Барт в бъдещето“, който според тях доказвал, че Харис ще извоюва победата.

Всички знаем, че „Семейство Симпсън“ има тази невероятна способност да предсказва бъдещето. В един от епизодите Лиса става президент и носи лилав костюм и перли, подобно на облеклото на Камала Харис при встъпването ѝ в длъжност като вицепрезидент.

"Семейство Симпсън предсказва, че Камала Харис ще стане президент" – коментира тогава човек, който сподели снимка на Харис и Лиса като президент.

На встъпването в длъжност на президента Джо Байдън, състояло се на 20 януари 2021 г., Харис беше облечена в лилав костюм на Кристофър Джон Роджърс, с обувки по дизайн на Серджо Хъдсън и колие от Вилфредо Росадо. В епизода Лиса е избрана за президент и е облечена в лилав костюм и колие от перли.

Усложняването на съвпаденията е, че президентството на Лиса идва след предполагаемото президентство на Доналд Тръмп, което предизвиква огромен дефицит.

Лиса, в качеството си на президент в епизода, казва: „Както знаете, наследихме доста голяма бюджетна криза от президента Тръмп“.

Либералните гласоподаватели оплакаха разминаването между карикатурата и резултата, след като не успяха да превърнат предсказанието в реалност.

One prediction the Simpsons did NOT get right: Kamala's election victory over Trump did not come to pass https://t.co/vTHmr2k4o6 pic.twitter.com/C3iTXkDJq8