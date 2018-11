Кметът на Лондон избра красива българка за реклама на града.

Елина Стоянова и нейната книжарница "Имало едно време" се появиха във видео, което показва различните лица на британската столица и я представя като най-доброто място на света, съобщи NOVA .

"Лондон е отворен" и винаги ще бъде. Въпреки приближаващия Брекзит. В това се опитва да ни убеди градоначалникът Садик Хан.

Той е горд, че в британската столица живеят един милион граждани на Европейския съюз. И кани няколко от тях да застанат с лицата и реализираните си мечти във видео кампания. Сред тях Елина Стоянова и нейната книжарница.

London is home to over a million EU citizens - they are our friends, our neighbours and our colleagues and they make a massive contribution to our city.



Retweet to show your support that #LondonIsOpen now & always. 🇪🇺pic.twitter.com/gpjmJYKQ4C