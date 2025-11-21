Супермоделът Паулина Порижкова се съблече на 60 г. с мощно послание (СНИМКИ)

Любопитно

Посланието на Порижкова за любов и възприемане идва години, след като тя започна да публикува нефилтрирани селфита, снимки в бикини и фотографии без грим

21 ноември 2025, 13:10
Източник: Getty Images

 Супермоделът Паулина Порижкова се съблече по бельо пред милионите си последователи в Instagram, за да отправи мощно послание за белезите, остаряването и истинската красота, предаде New York Post

В сряда 60-годишният супермодел публикува видео в стила „get ready with me“ – популярна тенденция в Instagram, в която потребителите показват ежедневната си рутина и разговарят с последователите си, докато се обличат.

Чисто гола и златна: Гуинет Полтроу отбеляза 50 г. с провокативна снимка

В началото на клипа Порижкова стоеше в хола, облечена в бежов халат, съчетан с чехли в същия цвят и очила.

„Има нещо много успокояващо в гледането на видеа, в които жени се обличат за деня. Затова ето и моя принос“, каза тя, докато развързваше халата и се обръщаше с гръб към камерата.

Когато се обърна отново, Порижкова носеше дантелен сутиен и бежови бикини.

„Халат на пет години, бикини на четири години от Victoria’s Secret, сутиен от ThirdLove (между другото – страхотен) и ето ги белезите ми по хълбоците от операцията за смяна на тазобедрената става“, каза тя, докато позираше в различни пози.

Супермоделът Линда Еванджелиста на 60 г.

Звездата от корицата на Sports Illustrated Swimsuit Issue започна да се облича, като избра любимите си дънки с еластична талия.

„Когато се обличам за ден вкъщи, задължително е с ластик на кръста“, отбеляза Порижкова.

След това си сложи пуловер с принт на катерица, който годеникът ѝ Джеф Грийнстийн ѝ беше купил.

Порижкова си сложи контактни лещи и се пошегува: „Това е, което трябва да правя, тъй като съм почти сляпа.“

След като обу „много стари“ чехли от овча кожа на Victoria’s Secret, моделът, роден в Чехословакия, вдигна косата си на висок кок.

После защипа бузите си и каза: „Единственият ми грим днес ще бъде леко защипване за цвят.“

Авторката и блогърка завърши видеото, като позира игриво с широка усмивка и обясни на последователите си, че ще прекара деня на пишещата си машина.

„Ако сте като мен, със сигурност ще се фокусирате върху формата на тялото ми – и надявам се – ще си отдъхнете с облекчение: „А, и тя не е перфектна“, написа тя в описанието към публикацията. „И тогава можете да си дадете малко почивка, да прегърнете несъвършеното си аз и да му подарите малко любов“, продължи тя. „Защото именно несъвършенствата ни правят перфектно оригинални.“

Посланието на Порижкова за любов и възприемане на себе си идва години, след като тя започна да публикува нефилтрирани селфита, снимки в бикини и без грим в социалните мрежи.

В интервю за People през 2023 г. Порижкова обясни защо отказва да ретушира външния си вид в социалните мрежи.

„Щом започнеш да се филтрираш снимките си, вече не е чак толкова автентично“, каза тя. „Чувствам отговорност да се показвам точно такава, каквато съм.“

В описанието към видеото Порижкова обясни, че е „пристрастена“ към клиповете „get ready with me“ и иска да покаже на феновете си „какво наистина правя, за да започна деня си“.

В разговор с изданието бившата участничка в „Dancing with the Stars“ сподели мислите си за остаряването.

„Едно от невероятните неща на остаряването е, че все по-малко те интересува какво мислят другите“, каза Порижкова. „Казваш си: „Знаете ли какво? Аз си изпълних дълга. Петдесет години обслужвах всички останали. Сега е мой ред.“

Макар Порижкова да признава, че все още търси „пълната свобода“ от обществените очаквания, тя е благодарна за „огромната“ мъдрост, която идва с възрастта.

„Без никакво съмнение знам, че сега съм най-добрата версия на себе си, която някога съм била“, каза актрисата от „Thursday“. „Защо ми е нужно подобрение? Аз съм в разцвета на силите си точно сега. Съжалявам, че според вас бръчките ми ме изваждат от разцвета, но като личност, като напълно оформена жена в апогея на силата си – това е моментът.“

Източник: New York Post    
Супермоделът Паулина Порижкова се съблече на 60 г. с мощно послание (СНИМКИ)

Супермоделът Паулина Порижкова се съблече на 60 г. с мощно послание (СНИМКИ)

