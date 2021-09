Триумф за Аржентина на Световното първенство по танго (ВИДЕО)

Д ве двойки от Аржентина триумфираха в категориите за сценично и салонно танго на световния шампионат в Буенос Айрес, на който беше отдадена почит към легендарния футболист Марадона, починал през ноември 2020 година, предаде Франс прес.

Съревнованието, в което участваха около 800 танцьори от 25 страни, се проведе както в присъствена, така и във виртуална форма заради ограниченията, свързани с коронавирусната пандемия.

