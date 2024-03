Странни сеизмични сигнали подсказват за обърната океанска кора

П рез април 2010 г. необичайно земетресение с магнитуд 6,3 по Рихтер се случи под Гранада, Испания, като изпрати странни сеизмични вълни, които бяха уловени от станциите за наблюдение в Испания и Мароко. Сега изследователите смятат, че необичайните сеизмични сигнали са причинени от голямо парче океанска кора, което е потънало в мантията на Земята и напълно се е обърнало в процеса.

Според изследването, проведено от Даоюан Сун от Университета за наука и технологии на Китай и Меган С. Милър от Австралийския национален университет, записите от вълните от земетресението показват, че потопена океанска плоча се е спуснала бързо в мантията на Земята и се е обърнала.

Въпреки че тези открития изглеждат странни, надеждата е, че те действително ще помогнат на изследователите да разберат по-добре сложната тектонска структура на точката в западния средиземноморски басейн, където се сливат Африка и Евразия.

