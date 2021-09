Страната, в която годината продължава 13 месеца

Г одината в Етиопия продължава 13 месеца. И не само това - етиопският календар изостава от западния календар със седем години и осем месеца, което прави събота началото на 2014 г., съобщи Би Би Си.

Това е така, защото календарът изчислява годината на раждане на Исус Христос по различен начин. Когато католическата църква въвежда изчислението си през 500 г. сл. Хр., Етиопската православна църква не го прави.

Така че новата година се пада на 11 септември (днес) или 12 септември, ако е високосна година.

За разлика от децата, които растат в другите страни, етиопските младежи няма нужда да учат рими, за да запомнят колко дни има всеки месец.

В Етиопия е просто: всеки от 12-те месеца има 30 дни, а 13 -ият - последният от годината - има пет или шест дни, в зависимост от това дали е високосна година.

Времето също се отчита по различен начин, като денят е разделен на два 12-часови пояса, започващи от 06:00, което прави и обяд, и полунощ 06:00 часа по етиопско време.

Така че ако се уговорите с някой да се срещнете в Адис Абеба в 10 часа на чаша кафе - Етиопия все пак е родното място на арабиката - не се изненадвайте, ако се окаже, че срещата е в 16:00.

