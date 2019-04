С ръбската актриса Надя Регин, която игра в две ленти за Джеймс Бонд, е починала на 87-годишна възраст, се съобщава в страницата в Туитър на филмовата поредица за агент 007.

"Със прискърбие съобщаваме, че Надя Регин се е споминала на 87 години. Тя игра в два филма за Джеймс Бонд - "От Русия с любов" и "Голдфингър", се казва в поста. Изказваме в този печален момент нашите съболезнования на нейните близки и приятели".

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY

Регин има около петдесетина роли в киното и в сериали, но световна известност й спечелиха именно участията във филмите за Джеймс Бонд.

Във видеото горе вижте интересни факти за поредицата за Джеймс Бонд

В "От Русия с любов" (1963) тя се превъплъти в ролята на приятелката на агента Керим Бей, който помага на Бонд в мисията му в Истанбул.

Unfortunately, we have more sad news as we've just heard that Nadja Regin has also left us. Nadja appeared in 2 Bond movies - From Russia With Love and Goldfinger. She was a delightful lady with a very gentle nature and will be sadly missed by us all here at Bondstars. pic.twitter.com/24SxaiOe5F