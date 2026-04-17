Григор Димитров изпадна извън топ 100 в ранглистата на ATP

17 април 2026, 10:29
Източник: скрийншот/NOVA

В понеделник, 13 април, най-добрият български тенисист Григор Димитров официално изпадна извън топ 100 в световната ранглиста при мъжете за първи път от март 2012-а година насам. 135-та му позиция в момента е най-ниската за него в класацията на ATP от 2010-а, когато Гришо все още беше тийнейджър.

Всичко това стана факт след поражението на старта в Монте Карло – там, където Димитров е двукратен полуфиналист и четвъртфиналист от миналата година. 34-годишният ни състезател загуби от аржентинеца Томас Мартин Ечевери в три сета и не успя да защити точките от 2025, за да се свлече до място в ранглистата, което му е чуждо повече от 15 години.

Психологическата и физическата болка от отпадането на Уимбълдън все още тежи

Ако трябва да се върнем на повратен момент, в който Григор започна свободното си падане в световната ранглиста, то това е Откритото първенство на Великобритания по тенис. През юли миналата година хасковлията бе напът да отстрани един от двамата най-добри тенисисти в света – Яник Синер, на „свещената трева“, но при аванс от два сета и равенство в третия, Димитров се отказа поради частично разкъсан гръден мускул.

Това не само му коства евентуален успех над Синер, един от най-големите в кариерата му, но и няколко месеца от професионалната кариера. Гришо се завърна с победа на Мастърса в Париж срещу Джовани Мпетчи-Перикар, но след това не излезе за двубоя си с Даниил Медведев във френската столица. В крайна сметка, българинът приключи 2025 в топ 50.

Четири месеца по-късно обаче Григор е извън топ 130, след като записа едва две победи досега през 2026 година – на старта в Бризбън, където надви испанеца Пабло Кареньо Буста, и над Теренс Атман от Франция в Индиън Уелс. Без съмнение, на нашето момче продължава да му тежи психологически загубата от Синер, а и физически напълно закономерно нещата не са същите за тенисист, който през май ще навърши 35 години.

Смяната на треньори не спомага за бързо намиране на ритъм в играта

Григор потърси решения и с промени в треньорския си щаб още в края на миналата година. Тогава той назначи Ксавие Малис от Белгия, бивш номер 19 в света. До Малис Димитров прибегна след раздялата с Джейми Делгадо.

През февруари 2026 пък в екипа на Гришо влезе и бившият номер 3 при мъжете Давид Налбандиян – навреме за турнира в Акапулко, където обаче най-добрият ни тенисист загуби от Атман, когото впоследствие спря на Индиън Уелс.

Квалификации за Мастърса в Рим, най-вероятно и за Ролан Гарос

Изпадането извън топ 130 води със себе си немалко беди за Димитров. Една от тях бе потвърдена наскоро, а именно – това, че българинът ще бъде принуден да играе квалификации за Мастърс турнира в Рим. „Уайлд кард“ за надпреварата в италианската столица получиха само местни тенисисти.

Очаква се Григор да не получи покана и за втория турнир от Големия шлем за сезона – Ролан Гарос. Все пак, надеждата остава предвид дългата история на Димитров с Откритото на Франция, но на този етап, прогнозите са по-скоро мрачни.

Единственият позитив за родния тенисист е свързан с турнира в Мадрид, където Григор ще влезе в основната схема, тъй като записването за съревнованието е базирано на по-ранна ранглиста преди крушението в Монте Карло.

Как Григор ще преодолее кризата? Има ли излизане от дупката или решението е само едно?

Въпросът който всички си задават, включително и аз, е как Димитров ще излезе от кризата, в която се намира. Тя, както констатирах, е както от физическо, така и от психическо естество. Той е на почти 35 години, от няколко сезона изпитва болежки, а явно не е и напълно възстановен от случилото му се на Уимбълдън. От друга страна – психологията, серията от загуби никога не е от помощ за самочувствието на който и да е играч, а е много лесно да се каже, че „правиш няколко победи и отново си в играта“.

Григор Димитров е на кръстопът. Далеч съм от това да му бъда съветник, но като човек, който го следи от дълго време, бих го посъветвал да помисли сериозно върху това как ще продължи кариерата си, взимайки предвид всички фактори – стаж, моментна форма, натрупани пари и т.н.

Всичко е от значение, когато се взима тежко решение. Напълно възможно е такова да предстои и на Григор съвсем скоро, колкото и да не му се иска – както на него, така и на много негови сънародници и фенове. Фенове, на които е болно да го виждат извън форма, трупайки загуба след загуба и свличайки се стремглаво в световната ранглиста.

Дано сезонът на клей, който започна наскоро в Монте Карло, донесе по-добри и позитивни емоции за Димитров. Защото той има нужда от тях, ако иска да избегне взимането на тежко решение. Поне засега.

Източник: БГНЕС    
Григор Димитров Тенис Световна ранглиста Срив в ранглистата Тенис контузия Психологически спад Смяна на треньори Квалификации за турнири Криза във формата Бъдеще на Димитров
