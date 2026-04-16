Свят

Бунт или сценарий? Бившето гадже на Григор Димитров, което нападна Путин, може да е агент на Кремъл

Моделът Виктория Боня предизвика фурор с видео към Путин за пропастта между власт и народ. Докато рейтингът на президента пада, анализатори спорят: искрен бунт, пиар трик за последователи или режисиран от Кремъл ход тип „добрия цар, лошите боляри“?

16 април 2026, 10:46
Бунт или сценарий? Бившето гадже на Григор Димитров, което нападна Путин, може да е агент на Кремъл
Източник: Getty Images

Б ивша руска телевизионна звезда и някогашна половинка на Григор Димитров, която разполага с милиони последователи в социалните мрежи, предупреди президента Владимир Путин чрез видео, че е загубил връзка с народа си. Острата реакция на модела идва в момент, в който рейтингът на одобрение на държавния глава падна до най-ниското си ниво за последните четири години, пише The Times.

Руска инфлуенсърка към Путин: Хората се страхуват от Вас (ВИДЕО)

Виктория Боня придоби национална слава след участието си в „Дом 2“ – руският еквивалент на „Биг Брадър“. По-късно тя се утвърди като водеща и успешен модел с над 13 милиона последователи в Instagram (платформа, която в момента е забранена в Русия).

В 18-минутно видео в Instagram 46-годишната Боня заяви, че говори от името на руския народ, тъй като Путин не получава обективна информация от своите подчинени.

„Има огромна, дебела стена между Вас и нас, обикновените хора“, казва тя, допълвайки, че чиновниците „се страхуват“ да кажат на президента какво се случва в действителност.

„Хората се страхуват от Вас, блогърите и артистите се страхуват от Вас, губернаторите се страхуват от Вас. Но Вие сте президент на нашата страна. Не мисля, че трябва да живеем в страх“, категорична е тя.

Моделът определи публикацията си като „Обръщение към Владимир Владимирович Путин. От всички загрижени руснаци“.

Видеото на Боня генерира над 20 милиона гледания и около 60 000 коментара. „Жалко е, че и Путин няма да чуе това“, написа потребител в мрежата, визирайки всеизвестния факт, че руският президент не използва интернет, който някога определи като „проект на ЦРУ“. „Браво, Виктория!“, гласи друг коментар.

Острото изказване съвпадна със спада в рейтинга на Путин, който според държавния социологически институт ВЦИОМ се срина за четвърти пореден месец – от 75% на 67,8%. Това е и исторически най-ниското ниво от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Боня акцентира върху икономическите проблеми, заявявайки, че властите не са оказали подкрепа на жертвите от скорошните наводнения в Дагестан и не са дали обяснение за масовото измиране на добитък в Сибир, оставило стотици фермери без препитание. Тя разкритикува и опитите на Кремъл да ограничи свободния интернет.

„Хората крещят с цяло гърло в момента. Ограбили са всичко, което имат, и продължават да им отнемат. Бизнесът умира“, посочва тя и допълва:

„Хората търсят в Google „как да напуснат Русия“. Това е една от най-популярните заявки в момента“.

Въпреки острите критики, Боня побърза да подчертае, че не е опонент на дългогодишното управление на Путин.

„Подкрепяме Ви и смятаме, че сте много силен политик. Но има много неща, които не знаете“, казва тя.

Популярен прокремълски уебсайт излезе с хипотезата, че моделът може да е вербуван от западните разузнавателни служби. Макар Боня и преди да е критикувала войната в Украйна, тя не е част от официалното опозиционно движение и често пътува до Москва от дома си в Монако.

Позицията ѝ веднага бе подкрепена от Айза – телевизионна водеща и блогър с четири милиона последователи. „Много информация не стига до Путин“, заяви тя.

„Но президентът трябва да знае какво се случва в страната“, добавя Боня.

Критиците обаче виждат в тези публикации класически пример за руската тенденция да се обвиняват „злонамерените чиновници“ за провалите, докато се запазва имиджът на „благосклонния владетел“. Феноменът е известен като синдром на „добрия цар и лошите боляри“.

Други пък съзират намесата на кремълските съветници зад „избухването“ на Боня. Иван Жданов, бивш ръководител на фондацията на покойния Алексей Навални (ФБК), подозира, че Сергей Кириенко – висш служител в администрацията на Кремъл – е организирал тази внимателно дозирана критика.

„Има много проблеми и недоволство. Тя канализира критиката, но отклонява удара от самия Путин“, написа Жданов в социалната мрежа X. Не липсват и мнения, че Боня просто търси евтин „хайп“, за да увеличи аудиторията си в мрежата.

Бунт или сценарий? Бившето гадже на Григор Димитров, което нападна Путин, може да е агент на Кремъл

Бунт или сценарий? Бившето гадже на Григор Димитров, което нападна Путин, може да е агент на Кремъл

