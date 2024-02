Средновековна валентинка: Любовта на едно момиче или преговор за брак

Д о края на XIV-ти век празникът на мъченика и римски светец на име Валентин е бил достатъчно силно свързан с влюбените, за да може Джефри Чосър да напише, че празникът се случвал тогава, когато „всяка птичка идва, за да избере своята половинка“. И все пак първият запазен поздрав за Свети Валентин на английски е от 1477 г. Това е писмо от тийнейджърката Марджъри Брюс до нейния съсед и ухажор Джон Пастън. В него се обсъждат преговорите за брака на Марджъри между Джон и нейния баща сър Томас Брюс, които били в застой, заради въпроса за зестрата на Марджъри. Тя се обръща към Джон с „моят любим, любимата ми Валентин“ и обещава да го обича „наистина над всички земни неща“, дори ако той имал много по-малко имение. Писмото е очаровало поколения историци, като Сара Певърли го описва като „завет на силата на любовта“. Всеки февруари писмото се открива за предприемчивите журналисти, които искат да публикуват статии за историята на най-романтичния ден от годината.

