Смущаващо видео с Джъстин и Хейли Бийбър, това ли е, което изглежда

В идео с певеца Джъстин Бийбър и съпругата му - моделът Хейли Бийбър, предизвика реакции и догадки в социалните мрежи.

26-годишният музикант е заснет в събота след изпълнение в клуб в Лас Вегас и докато върви в коридора на казино е заснет как ръкомаха и крещи на съпругата си.

Видеото предизвика редица коментари и предположения, като някои източници твърдят, че просто става въпрос за висок адреналин.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ