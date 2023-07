Смъртоносни горещини: Какво трябва да знаем за опасностите

Н аскоро Земята отбеляза най-горещия си ден в историята - рекорд, който, както предупреждават експертите, вероятно ще бъде подобрен многократно, тъй като климатичната криза води до все по-високи температури.

Според нов доклад миналогодишният месец е бил най-горещият юни на планетата със "значителна разлика", което означава, че всичките девет най-горещи юни месеца са се случили през последните девет години.

Според изследователската група Climate Central изключително горещите дни - които могат да се считат за най-горещите дни на лятото - сега са по-чести, отколкото през 1970 г. в 195 населени места в САЩ. В около 71% от тези населени места се наблюдават поне седем допълнителни изключително горещи дни всяка година.

“Experts estimate that more than 50 million people across the United States live in the areas expected to have dangerous levels of heat.” #climate #heatwaves #arizona #health https://t.co/mwlx5fVI37 — Nicky Sundt (@NickySundt) July 10, 2023

Последиците са опустошителни

В един от окръзите на Тексас най-малко 11 души починаха за малко повече от седмица по време на безмилостна гореща вълна през юни. В Мексико от март насам рязкото покачване на температурите е довело до смъртта на най-малко 112 души. Неотдавнашна гореща вълна в Индия уби най-малко 44 души в щата Бихар.

Ето какво се случва с тялото ви при екстремни горещини, за какво трябва да внимавате и как да се предпазите

Обикновено тялото ви поддържа определена температура, обичайно тя е между 97 и 99 градуса по Фаренхайт (36-37 градуса по Целзий-бел.ред.). Когато мозъкът ви усети промяна - по-ниска или по-висока от тази стойност - той се опитва да помогне на тялото ви да се охлади или да се затопли, според д-р Джудит Линден, изпълнителен заместник-председател на отделението по спешна медицина в Бостънския медицински център и професор в катедрата по спешна медицина в медицинския факултет на Бостънския университет.

"Съществуват няколко различни начина, по които мозъкът се опитва да охлади тялото. Един от начините, най-често срещаният, за който се сещаме, е потенето", казва Линден.

"Порите се отварят, тялото се изпотява и потта се изпарява, което охлажда тялото."

Вторият начин, по който тялото ви се охлажда, е чрез разширяване на съдовете и увеличаване на сърдечната честота, което помага за извеждането на топлината и кръвта на повърхността на тялото и помага за освобождаването на излишната топлина.

"Yet from a scientific perspective, there’s nothing surprising about record-breaking heat, dangerous as it may be. It’s actually exactly in line with what scientists have long predicted in a world warmed by climate change."https://t.co/D5qejbb9x0 — Jerome Alexander Horne (@jahorne) July 8, 2023

Когато сте изложени на високи температури, на тялото му е по-трудно да се опитва да се охлажда. А ако околната среда е гореща и влажна, потта не се изпарява толкова лесно - което повишава температурата на тялото ви още повече, според клиниката "Майо".

"Колкото по-висока е влажността, толкова по-ниски температури са необходими при екстремни горещини", казва Линден.

Високата телесна температура може да доведе до увреждане на мозъка и други жизненоважни органи, казва CDC. Те могат да доведат и до няколко заболявания, свързани с топлината.

Видове заболявания, свързани с топлината

Най-често срещани са леките заболявания, свързани с топлината, включително топлинни крампи, каза Линден. Топлинните крампи могат да се развият при хора, които се потят много, включително по време на тренировки. Прекомерното изпотяване изразходва всички соли и влага в тялото и може да доведе до мускулни болки или спазми, обикновено в корема, ръцете или краката, според CDC.

Може да се появи и топлинен обрив. Това е кожно дразнене, причинено от прекомерно изпотяване в горещо и влажно време, и се среща най-често при малки деца, казва CDC. Обикновено представлява червено струпване на пъпки или мехури и обикновено е на места, включващи шията, горната част на гърдите или сгъвките на лактите.

Когато организмът ви започне да превишава способността си да се охлажда, може да се стигне до т.нар. топлинно изтощение.

For four days in a row, the planet reached its hottest day ever recorded as regions all over the world endure dangerous heat.



ABC News Meteorologist Melissa Griffin explains the contributing factors: "It's climate change and the developing El Niño." pic.twitter.com/N8R1pZ7Knu — ABC News Live (@ABCNewsLive) July 7, 2023

"В този случай ще наблюдавате прекомерно изпотяване, защото тялото ви наистина ще се опитва да се справи с допълнителната топлина. Ще се почувствате замаяни, често хората имат гадене, главоболие и кожата им често изглежда бледа и лепкава, а пулсът им често е ускорен", каза Линден.

"Това е последният опит на организма да се охлади, преди да настъпи моментът, в който няма връщане назад."

Топлинният удар е най-сериозното заболяване, свързано с топлината, и ако не се лекува, може да доведе до смърт.

"Това е моментът, в който температурата на тялото ви надхвърля 104-105 градуса по Фаренхайт (40-40,5 градуса по Целзий-бел.ред.) и тогава механизмите ви започват да отказват", каза Линден.

Според CDC предупредителните признаци могат да включват изключително висока телесна температура, зачервена и суха кожа, ускорен пулс, главоболие, замаяност, гадене или загуба на съзнание.

Отличителен белег на топлинния удар е объркването и възбудата, казва Линден.

"Така че, когато някой е в жегата и стане объркан и възбуден, това е топлинен удар до доказване на противното и трябва да се обадите на 911 или да потърсите помощ незабавно и да изведете човека от жегата."

Кой е най-застрашен

Възрастните хора, хората с хронични заболявания, както и децата са изложени на по-висок риск от тежки заболявания, свързани с топлината.

Възрастните хора и хората с хронични заболявания може да са по-малко склонни да усещат и да реагират на температурните промени и може да приемат лекарства, които влошават ефекта от топлината, казва CDC.

"Много млади (хора) също, защото е по-малко вероятно да разпознаят свързаното с топлината заболяване и е по-малко вероятно да излязат от жегата, ако започнат да се чувстват претоплени", каза Линден.

Студентите-спортисти и домашните любимци също са изложени на по-висок риск, добави тя.

"В това време никога, никога, никога не трябва да оставяте дете или домашен любимец в колата дори за минута", добави Линден.

Как да останете в безопасност

Когато вашата общност е изправена пред екстремни горещини, можете да направите няколко неща, за да предпазите себе си и другите.

Първо, следете за симптоми на топлинно изтощение или други заболявания.

"Ако някой започне да усеща замайване, световъртеж, гадене или главоболие, това е моментът да действате незабавно", казва Линден.

"Това означава да го изведете от горещината в хладна среда."

Поставянето на вода на човек, който може да изпитва симптоми, и даването на течности може да помогне за охлаждането му. Ако някой започне да губи съзнание или има гадене или повръщане, обадете се на единния номер за спешна помощ.

"Ако видите някой с някакво объркване, това е незабавен червен флаг", добави Линдън.

For four days in a row, the planet reached its hottest day ever recorded as regions all over the world endure dangerous heat. https://t.co/g0XAuTZ8gx pic.twitter.com/RLTYSyOXAD — ABC News (@ABC) July 7, 2023

Когато навън е горещо, опитайте се да избягвате дейности на открито - особено между 11 и 15 ч., според Линден. Ако ви се налага да излезете навън, носете светли дрехи, покривайте главата си и пийте много течности.

Не чакайте да ожаднеете, за да пиете вода - тъй като това може да е признак на дехидратация. Линден препоръчва да се пие поне една чаша вода - или повече - на час.

"Ако все пак започнете да усещате замайване, световъртеж, изпотяване, ускорен пулс, незабавно отидете на по-хладно място", казва Линден.

Опитайте се да намерите климатик или места във вашия район, където можете да отидете, за да се охладите, според Ready.gov. Дори да прекарате няколко часа в търговски център или обществена библиотека, това може да помогне.

Когато сте вкъщи, вентилаторите могат да ви помогнат, но не разчитайте на тях като на единствен начин за охлаждане - въпреки че може да се чувствате по-комфортно, те няма да помогнат за предотвратяване на заболявания, свързани с горещините.

"Ако се намирате в супер гореща стая, ако имате вентилатор, дали той е полезен? Не. Мисля, че ако имате вентилатор и сте в състояние да се замъглявате... тогава вентилаторите могат да бъдат полезни", каза Линден.

"Вентилаторите не са безотказни."

И накрая, уверете се, че проверявате съседите, родителите и приятелите си - особено възрастните хора, които може да живеят сами или да са изолирани, каза Линден.