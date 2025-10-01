Разводът на Никол Кидман и Кийт Ърбан „става драматичен“ - изглежда, че той вече е продължил напред

Н икол Кидман, на 58 години, подаде молба за развод от Кийт Ърбан, на 57, на 30 септември в Нашвил, след 19 години брак. Източник, цитиран от People, казва, че тя не е взела това решение лекомислено.
„Разводът им се превръща в драматичен. Никол е наранена и се чувства предадена. Тя искаше да спаси брака и вярваше, че може, но изглежда, че той вече е продължил напред“, споделя източникът.
Актрисата от Lioness е посочила датата на подаване като дата на раздяла и е посочила „непреодолими различия“ като причина за развода, според съдебните документи.
В молбата Кидман и Ърбан са се съгласили на родителски план, който дава на Кидман 306 дни в годината с двете им дъщери - Съндей Роуз (17) и Фейт Маргарет (14), докато Ърбан ще има 59 дни. Двамата са уредили график и са решили да вземат заедно важните решения за децата. Никой от тях няма да плаща издръжка.
Според документите двойката се е съгласила да не говори лошо един за друг или за други членове на семейството. Те ще трябва да „насърчават всяко дете да продължи да обича другия родител и да се чувства комфортно и в двете семейства“. Освен това и двамата са задължени да преминат семинар за родителство в рамките на 60 дни след подаването на молбата.
Планът за родителството очевидно е бил договорен няколко седмици преди подаването на документите: Кидман го е подписала на 6 септември, а Ърбан - на 29 август.
Източник от обкръжението на Ърбан по-рано е заявил, че кънтри певецът „просто е преминавал през някои трудности“ напоследък, докато източник, близък до Кидман, е добавил, че той „от известно време взема съмнителни решения“ и че раздялата им „не е била просто случай на постепенно отчуждаване“.Друг източник обаче твърди, че за хората, които познават Ърбан, раздялата изглежда по-скоро като постепенен процес, отколкото като шокиращ разрив.
Новината за тяхната раздяла беше потвърдена на 29 септември, ден преди Кидман официално да подаде документи за развод.
Последната им публична поява заедно беше на събитие в Нашвил през юни, а на 25 юни Кидман отбеляза 19-ата им годишнина от брака с публикация в Instagram.