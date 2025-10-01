Разводът на Никол Кидман и Кийт Ърбан „става драматичен“ - изглежда, че той вече е продължил напред

Н икол Кидман, на 58 години, подаде молба за развод от Кийт Ърбан, на 57, на 30 септември в Нашвил, след 19 години брак. Източник, цитиран от People , казва, че тя не е взела това решение лекомислено.

„Разводът им се превръща в драматичен. Никол е наранена и се чувства предадена. Тя искаше да спаси брака и вярваше, че може, но изглежда, че той вече е продължил напред“, споделя източникът.

Актрисата от Lioness е посочила датата на подаване като дата на раздяла и е посочила „непреодолими различия“ като причина за развода, според съдебните документи.

Източник: Getty Images

В молбата Кидман и Ърбан са се съгласили на родителски план, който дава на Кидман 306 дни в годината с двете им дъщери - Съндей Роуз (17) и Фейт Маргарет (14), докато Ърбан ще има 59 дни. Двамата са уредили график и са решили да вземат заедно важните решения за децата. Никой от тях няма да плаща издръжка.

Според документите двойката се е съгласила да не говори лошо един за друг или за други членове на семейството. Те ще трябва да „насърчават всяко дете да продължи да обича другия родител и да се чувства комфортно и в двете семейства“. Освен това и двамата са задължени да преминат семинар за родителство в рамките на 60 дни след подаването на молбата.

Планът за родителството очевидно е бил договорен няколко седмици преди подаването на документите: Кидман го е подписала на 6 септември, а Ърбан - на 29 август.

Източник от обкръжението на Ърбан по-рано е заявил, че кънтри певецът „просто е преминавал през някои трудности“ напоследък, докато източник, близък до Кидман, е добавил, че той „от известно време взема съмнителни решения“ и че раздялата им „не е била просто случай на постепенно отчуждаване“.Друг източник обаче твърди, че за хората, които познават Ърбан, раздялата изглежда по-скоро като постепенен процес, отколкото като шокиращ разрив.

Източник: Getty Images

Новината за тяхната раздяла беше потвърдена на 29 септември, ден преди Кидман официално да подаде документи за развод.

Последната им публична поява заедно беше на събитие в Нашвил през юни, а на 25 юни Кидман отбеляза 19-ата им годишнина от брака с публикация в Instagram.