Джеки Чан успокои феновете си, след като се появиха опасения за здравето му

Д жеки Чан успокои феновете си, след като бяха изразени опасения относно външния му вид на снимки, публикувани по-рано тази година.

Актьорът и каскадьор, известен с филми като "Полицейска история", "Час пик" и "Кой съм аз?", бе видян по-рано с посивяла коса, което накара феновете да спекулират за здравето му.

Jackie Chan Shares Update on His 70th Birthday After Concern for His Health | Click to read more 👇 https://t.co/BQgarbTX3e