След "лично и интимно предложение": Деми Ловато се сгоди за музиканта Джордан Лутс

А мериканската певица Деми Ловато и канадският музикант Джордан Лутс се сгодиха.

Двойката потвърди новината в профилите си в Instagram, като публикува обща снимка, на която са заобиколени от розови листенца и свещи.

Ловато написа: „Все още съм безмълвна... снощи беше най-добрата вечер в живота ми и не мога да повярвам, че мога да се оженя за любовта на живота си. Ето до края на живота ни. Обичам те, скъпи."

Говорител каза на списание People, че "личното и интимно предложение" се е случило в Лос Анджелис в събота.

Лутес също написа в Instagram: „Вчера помолих най-добрата си приятелка да се ожени за мен и тя каза „да“. Не мога да си представя живота си без теб и слава Богу, сега никога няма да ми се наложи. Чувствам се като най-щастливият човек в момента. Толкова съм влюбен в теб."

Двойката се среща от малко повече от година и се запознават, докато работят заедно по албума на Ловато от 2022 г. Holy Fvck.

31-годишната певица беше забелязана да носи диамантен пръстен с крушовидна форма в събота.

