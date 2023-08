След драматично отслабване: Синът на Арнолд Шварценегер e неузнаваем (СНИМКИ)

С инът на Арнолд Шварценегер - Кристофър - изглеждаше невероятно, като показа добре оформеното си тяло, докато отиваше на фитнес.

Синът на филмовата звезда и бивш губернатор на Калифорния работи върху трансформацията на здравето си от 2020 г. насам и беше горд да покаже новия си образ. Смята се, че 25-годишният Кристофър е започнал промяната си преди дипломирането си от университета в Мичиган.

Но макар че често остава встрани от общественото внимание, всички погледи със сигурност бяха насочени към него, когато вчера се качи в джип след тренировка във фитнес зала в Лос Анджелис. Той предпочете да остане покрит, но изпъкналите му бицепси бяха на показ за всички.

Най-малкият син на Арни и бившата му съпруга Мария Шрайвър избра да облече бяла тениска с надпис "40 Love", която съчета с тъмносиньо долнище на анцуг и бели маратонки. Изглежда, че отслабването на Кристофър не е единствената му сериозна промяна, след като се отказа от известната си рошава прическа.

Въпреки че произхожда от много известно семейство, Кристофър съзнателно решава да стои далеч от светлината на прожекторите и е закрил профилите си в социалните мрежи. Смята се, че през 2020 г. той е направил избор да води по-здравословен начин на живот и се запалил по фитнеса.

No Sir, Joseph Baena (left) was raised by Mildred Patricia Baena, the then Arnold's housekeeper.



Christopher Schwarzenegger(right) was brought up by both Arnold Schwarzenegger and his wife Maria Shriver.



Although Chris is nolonger obese. This is him in 2021.👇 @iamjuddah https://t.co/Wam6TIiQzc pic.twitter.com/4Ge9tyEgy3