След драмата с Кардашиян: PR експертът на Меган и Хари подаде оставка

Главният комуникационен директор на Archewell, Мередит Мейнс, подаде оставка след скандала около изтритите снимки на Хари и Меган от рождения ден на Крис Дженър, като според източници драмата с Кардашиян е била „последната капка“

29 декември 2025, 12:15
Източник: Getty Images

Е динадесетият пиар експерт на Меган Маркъл и принц Хари – Мередит Мейнс – е подала оставка след фотодрамата на двойката със семейството Кардашиян.

Новината за напускането на Мейнс като главен комуникационен директор на херцога и херцогинята на Съсекс в Archewell Philanthropies беше съобщена в петък.

Източник потвърждава пред Page Six, че Мейнс е подала оставка още преди Коледа, но е останала в организацията, за да подпомогне плавния преход.

Вътрешен източник коментира, че драмата с Кардашиян е била „последната капка“ за Мейнс. 

Само седмици преди напускането ѝ, звездите от „Хари и Меган“ отново влязоха в заглавията, след като присъстваха на 70-ия рожден ден на Крис Дженър на 8 ноември.

41-годишният Хари и 44-годишната Маркъл пристигнаха хванати за ръце на партито, проведено в имението на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс, Калифорния – имот на стойност 175 милиона долара.

Двойката се смесила с гостите и се е запознала с редица световни знаменитости, сред които Ким Кардашиян, Джей Зи, Бионсе, Бил Гейтс, Парис Хилтън, Тайлър Пери, Сиара, Марк Зукърбърг и други. След събитието съоснователката на Skims и майка ѝ публикуваха серия от снимки, включително една с бившата звезда на „Suits“ и нейния съпруг.

Драмата обаче се разгоря, когато Кардашиян и Дженър подозрително изтриха снимките, на които позираха с Хари и Меган.

Източник разкрива пред Page Six, че хора, близки до британското кралско семейство, са счетели появата на Хари и Маркъл на партито за „толкова кичозна“.

„Това наистина показва, че Хари е толкова далеч от останалата част от семейството. Тези хора може да са звезди в Америка, но чистата показност противоречи на това, което принц Уилям се опитва да направи с живота си и монархията“, каза източникът миналия месец. По думите му основателят на Invictus Games и представителят на актрисата са помолили Дженър и 45-годишната Кардашиян да премахнат снимките от Instagram, на които са били заедно на партито.

„Те не искат да ядосват кралското семейство, докато се опитват да се помирят“, допълни източникът.

Друг вътрешен човек коментира, че семейство Кардашиян–Дженър „се дразни на лагера от Съсекс“, защото „засенчва“ това, което е трябвало да бъде „честване на Крис“. Като ръководител на връзките с обществеността за Хари и Маркъл, Мейнс – която започна работа за тях през януари – е трябвало да се справя с всички негативни обществени реакции, насочени към двойката.

В петък стана ясно, че Мейнс се оттегля от ролята си в Съсекс.

Източник, близък до Мейнс, заяви ексклузивно пред Page Six: „Тя е невъзмутима и не се оплаква... наистина се е радвала на времето си там, но в един момент е време да си тръгва.“

„Идвайки от индустриите за рисков капитал и технологии, тя е свикнала с толкова много неща, които се случват по всяко време“, продължи източникът. „Други може би са си помислили, че това не е традиционен произход, но аз мисля, че се получи добре. Това, което тя успя да направи за почти година, беше невероятно – тя стартира подкаста и телевизионното предаване на Меган... и се грижи за благотворителната дейност на принца.“

Източникът добави, че Мейнс „е направила това, което е трябвало да направи“.

Благотворителната организация на Хари и Меган вече работи само с двама служители.

Източник: pagesix.com    
Меган Маркъл Принц Хари Мередит Мейнс Оставка Семейство Кардашиян Фотодрама Archewell Philanthropies Рожден ден на Крис Дженър Кралско семейство PR експерт
